Juraron los nuevos diputados y Cassani ratificó su liderazgo en la presidencia

En la Cámara de Diputados de Corrientes ayer juraron los nuevos diputados durante la “Sesión Preparatoria”, donde también se votó por unanimidad la Mesa Directiva, recayendo la presidencia en Pedro Cassani, la vicepresidencia primera en Walter Chavez y la vicepresidencia segunda en Ana María Pereyra, pero en medio de reclamos de la oposición por falta de apoyo a sus mociones.

Desde las 10,30 en el recinto legislativo prestaron juramento los diputados electos en las elecciones legislativas provinciales del 11 de junio: Améndola Ana Gabriela (Eli), Ast Norberto (UCR), Cassani Pedro Gerardo (Eli), Galarza Silvia Patricia (PA), Gaúna Ana María Marlene (PJ), Hardoy Eduardo Daniel (PL), Lazaroff Pucciariello Lorena María Andrea (PRO), Lezcano César Daniel (PJ), Méndez Vernengo Jesús Raúl (UCR), Nazer Eliana Graciela (P.Nuevo), Pavón Valeria Luciana (UCR), Vallejos Víctor Hugo (Norte Grande), Vassel José Lisandro (PP) y Vidal Domínguez Adriana Cleofe (PJ).

Mientras que el diputado electo Gustavo Canteros no estuvo presente, justificando su inasistencia.

Seguidamente el cuerpo legislativo procedió a la elección de los integrantes de la Mesa Directiva. El diputado Horacio Pozo fue quien realizó la moción de Pedro Cassani, presidente, destacando sus virtudes humanas y de gran liderazgo. La propuesta fue acompañada por el bloque de Unión por la Patria quienes también resaltaron la figura del reelecto presidente de la Cámara Baja.

Seguidamente la votación nominal determinó la reelección por unanimidad de Cassani al frente de la Cámara de Diputados.

Vicepresidencias

La definición de la Vicepresidencia primera y segunda tiño el clima de alegría que reinaba en el recinto.

Norberto Ast propuso como vicepresidente primero al radical Walter Chavez destacando su trayectoria política y de gestión en Bella Vista.

Seguidamente tomó la palabra el diputado Germán Braillard Poccard, quien propuso para la vicepresidencia primera a Belen Martino.

Hablo de la República y el respeto de las mayorías y minorías. “Nos parece grave y más aún irresponsable que nuevamente este cuerpo quiera conformar la mesa de conducción por todos miembros de la misma alianza”, fustigó durante su discurso.

“Que nuevamente la principal fuerza opositora que hace menos de seis meses sacó 28 puntos no esté representada en la mesa de conducción es de una falta de responsabilidad, de respeto a los votantes y de republicanismo”, siguió aclarando que “no es nada contra el amigo Chavez” y pidiendo que se replantee esta tendencia “de no respetar la voluntad del 28 por ciento de los correntinos que eligieron a la hora de conducir esta Cámara”.

Seguidamente en la votación nominal la propuesta de Ast obtuvo 23 votos y la de Braillard Poccard 6, porque el legislador Walter Chavez es el nuevo vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.

A continuación, el diputado Eduardo Hardoy propuso para el cargo a Any Pereyra (PL).

Pero ante esta propuesta, nuevamente el diputado Braillard Poccard tomó la palabra y propuso a la diputada, Adriana Vidal Dominguez. Apuntó contra los legisladores del oficialismo por no haber recapacitado sobre la importancia de “respetar la representación en la estabilidad del sistema democrático y en la contención del votante” y pidió “coherencia”.

Pidió mirar “lo que nosotros hacemos a nivel nacional y dígnense a ofrecer a esta fuerza que representa uno de cada tres correntinos un lugar de representación en la mesa directiva”, cerró.

Seguidamente, el oficialismo impuso su mayoría y con 23 votos Any Pereyra es la nueva vicepresidente segunda de la Cámara.

Con el juramento de las autoridades de la Mesa Directiva, el clima cambió entre aplausos y felicitaciones. Seguidamente, tomó la palabra el reelecto presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, quien agradeció a sus pares la confianza, señalando que ello significa “nuevos desafíos, nuevas metas, en un contexto de una Argentina compleja, que también comienza una nueva etapa. La confianza es un bien preciado que asumo con gran honor, orgullo y compromiso”, destacó.

En este marco destacó que es la primera toma de juramento que tenemos en Corrientes con la Ley de Paridad. “A partir del 10 de diciembre cuando comencemos con este mandato, esta Cámara de Diputados que está compuesta de 30 miembros, tendrá 14 que son mujeres. Acá vemos plasmados en los hechos la ley que sancionamos”, resaltó cerrando su discurso con reflexiones sobre el rol de legislador y los desafíos que se presentan en el país que ameritan encontrar denominadores comunes y recuperar el sentido de Patria y de nación.

Y cuando parecía que la sesión culmina con las reflexiones de Cassani, pidió la palabra la diputada Vidal Dominguez, quien recogió el guante sobre la conformación de la Cámara tras la Ley de Paridad de Género. Celebro que una mujer integre la mesa directiva.

“Pero me pone muy triste también que ocupe el tercer lugar” se quejó golpeando la banca y alzando la voz continúo “una mujer debe estar a la cabeza de nuestra mesa directiva y esa va a ser nuestra lucha, porque hemos sido las mujeres las que hemos logrado las libertades los avances, las conquistas sociales y políticas en el mundo, entonces ese es el dolor como mujer”

“Any (por la Diputada Ana Pereyra) yo te hubiera propuesta segunda, porque no dudo de la capacidad y el liderazgo del señor Cassani (...) Me pone contenta su presidencia, pero como mujer y como representante de todas las mujeres que me votaron de mi pueblo, de lo profundo del interior de la Provincia de Corrientes, no podía dejar de decir lo que realmente siento por el género y más que nada en esta provincia de Corrientes tan y profundamente conservadora y patriarcal, ojala que algún día podamos cambiar”, cerró

La sesión finalizó con el ex gobernador de la Provincia, Tato Romero Feris arriando el pabellón nacional y con el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard arriar la bandera de Corrientes, quienes estuvieron presentes en la sesión.