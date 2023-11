Aseguran que el final del programa de Nicolás Magaldi se debe a una interna con Tinelli

Nico Magaldi se mostró muy molesto al momento de contar que Intratables, el programa que había conducido durante los últimos meses, había llegado a su fin.

"Yo había hablado con la gerencia de producción y les había planteado qué estaba pasando. Me di cuenta que el programa no iba más, pero esperé la respuesta formal del canal. Me pareció súper desprolijo todo. La tele no entiende de sentimientos, y lo comprendo, pero detrás de eso que se hace hay personas, talentos, gente que se rompe el lomo laburando, y no tener la posibilidad de cerrar el ciclo, por respeto al público, no es bueno", expresó dolido en diálogo con Por si las moscas.

Sin filtros, Magaldi había agregado: "No voy a ser careta con nada: quizá el objetivo del canal desde lo económico no se cumplió, quizá el número tampoco fue algo fantástico... Yo me quedo con que hicimos un lindo programa. Yo, cuando me entrego a un programa, lo hago al mil, y siento que esto no fue recíproco. Siento que en este lugar mis compañeros y yo no fuimos respetados".

Por su parte, la mañana de este martes, Rodrigo Lussich dio a entender que Marcelo Tinelli, el actual gerente de programación, habría sido quien tomó la decisión de levantar el programa del aire por una cuestión personal.

"Nadie sabe qué pasó en medio de todo eso. Pero lo que pasó fue (algo de las esferas) de más arriba", explicó Adrián Pallares haciendo referencia a que el conductor también iba a tener un programa por la mañana en América.

"Lo que se especula es que la mano de Marcelo Tinelli siempre está lista para echar a Magaldi", acotó picantísimo Lussich. "¿Vos decís que es personal?", preguntó Paula Varela.

"Desde que Tinelli entró a América los días de Magaldi están contados. ¿Por qué? Se decía que Magaldi era el nuevo Tinelli y él decidió irse (de su productora)", concluyó Lussich.

Fuente: Pronto