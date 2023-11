Lautaro Midón y Luciano Tacchi entre los ocho mejores en dos torneos M15

Dos triunfos y una derrota fue el saldo que arrojó la presentación de los tenistas correntinos en diferentes competencias profesionales durante la jornada del jueves.

Lautaro Midón y Luciano Tacchi ganaron sus respectivos juegos y están entre los ocho mejores en diferentes torneos que forman parte del Circuito Mundial de la Federación Internacional de Tenis.

Por su parte, Ignacio Monzón no corrió la misma suerte y quedó eliminado del certamen que se disputa en Argentina.

El triunfo de Midón

Lautaro Midón luchó durante 2 horas y 49 minutos para dejar en el camino al brasileño Igor Gimenez por 6-4, 1-6 y 6-4 en uno de los cruces de segunda ronda del torneo M15 que se juega en las canchas de polvo de ladrillo del club Gimnasia y Esgrima de Rosario.

“Fue una batalla, un partido muy duro frente a un rival que jugó muy bien y que no conocía”, sostuvo el correntino de 19 años y 533 en el ránking internacional.

“En el inicio del segundo set me desconcentré un poco. Perdí mi primer game de saque y me quedé enojado, enroscado. Después tuve un punto de quiebre y no lo aproveché. Perdí otro game con mi servicio y se hizo difícil”, explicó el capitalino sobre lo que sucedió en el segundo set frente al brasileño que tiene 23 años y es 823 en el ránking de la ATP.

“Intenté sacar lo mejor de mí en el tercer set cuando estaba 2-3 abajo y con varios puntos de quiebre. Le tuve que poner mucha actitud y por suerte me quedé con el partido”, relató Midón.

Ahora, este viernes, por un lugar en las semifinales, Midón se medirá al argentino Luciano Ambrogi que venció al brasileño Bruno Fernández por 6-3, 6-7 (5-7) y 6-4.

En el cuadro de dobles, Midón en dupla con el brasileño Joao Loureiro se instalaron en semifinales al no presentarse a jugar la pareja conformada por Igor Gimenez (Brasil) y Alan Fernando Rubio Fierros (México).

En esta instancia, tendrá como rivales a Mateo del Pino y Juan Manuel La Serna que vencieron a Leonardo Aboian y Juan Pablo Paz por 6-3 y 7-6 (7-5).

Monzón fue eliminado

La segunda presentación de Ignacio Monzón en el certamen rosario terminó con derrota. El correntino de 25 años y 488 del ránking de la ATP perdió frente al boliviano Juan Carlos Prado Angelo por 3-6, 7-5 y 1-6. El partido se extendió durante 2 horas y 52 minutos.

Monzón, cuarto preclasificado, no pudo sostener su saque en el último set, le quebraron en 3 oportunidades, y resignó la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

Fue el segundo partido en el circuito profesional entre Monzón y Prado Angelo. En el 2022, en un torneo que se realizó en Santa Cruz de la Sierra el triunfo había sido para el correntino.

Luego de la presentación en individuales en Rosario, Monzón y Franco Egea no se presentaron a jugar el partido de cuartos de final de dobles.

Victoria de Tacchi

En el M15 Winston-Salem de los Estados Unidos, el bellavistense Luciano Tacchi (22 años y 1096 en el ránking internacional) le ganó a Braden Shick (20 y 1231). El encuentro que correspondió a la segunda ronda se extendió durante 1 hora y 31 minutos y el marcador fue 6-4 y 6-2.

En el cruce de cuartos de final del certamen que se juega sobre superficie dura, Tacchi tendrá como rival a otro argentino, Franco Capalbo que ingresó al cuadro principal por una invitación y eliminó en segunda roda al local Marcos Mcdaniel por 6-2 y 6-1.

Además, Tacchi junto a Luca Pow de Gran Bretaña se metieron en la final del cuadro de dobles al superar a Robin Catry (Francia) y Luca Staeheli (Suiza) por 7-6 (7-3), 6-7 (5-7) y 11-9.

En la final, los rivales de Tacchi y Pow serán los estadounidenses Marcos Mcdaniel y Keshav Chopra.