Confirman que hay agua en la Luna

Por Francisco Villagrán

Especial para El Litoral

Hace pocos meses, China sorprendió con el anuncio de que hay agua en la Luna, confirmando que una de sus espacionaves automáticas, mientras recorría la Luna en una de sus investigaciones, halló una enorme reserva de unos 270.000 millones de toneladas de agua en forma de cristales. La información coincide con lo determinado en otras misiones realizadas en años anteriores que confirman la presencia de agua en la superficie de nuestro satélite natural, advirtiendo que se trata de cantidades tales que deben expresarse en toneladas no líquidas, sino en forma de hielo, situadas por sobre todo en aquellas zonas de sombra perpetua, donde nunca llegan los rayos solares.

De acuerdo a estas nuevas comprobaciones se favorecería la instalación de bases permanentes en la superficie selenita, para ser habitadas por humanos en un futuro no muy lejano. Idea que sigue siendo desarrollada por empresas privadas de astronáutica, entre ellas Space X de Elon Musk. No son proyectos para concretar en un futuro lejano. La idea de enviar misiones tripuladas a la Luna está pensada para tres o cinco años venideros y luego instalar algo así como “pequeñas ciudades” habitadas por humanos que pasarían largos períodos a efectos de realizar estudios e investigaciones que habrán de facilitar el envío de misiones tripuladas a Marte y más allá. Algunos satélites de Júpiter también están en la mira, como Ganímedes o Europa, algunos de los mas grandes, que son visibles a simple vista. Lo de la presencia de agua en la Luna no es nuevo. Tras lo difundido hace bastantes años, el vapor de agua fue captado por dos instrumentos denominados “detectores supratermales” dejados en la Luna por los astronautas de las misiones Apolo 12 y 14.. Según lo informado, el fenómeno duró 14 horas. El 99 por ciento de la nube estaba formado por agua y se extendía por una superficie de 25 kilómetros cuadrados al borde oriental del sitio llamado Mar de las Tormentas. “Esto indica que hay posibilidad de agua líquida en el subsuelo lunar” dijeron los científicos. El profesor J. Freeman, adjunto de la Facultad de Ciencias del Espacio de la Universidad Rice, Houston, Texas, ofreció algunas precisiones. Señaló que el géiser que dejó escapar el vapor coincidió con una serie de pequeños temblores captados por los instrumentos de sismología dejados en la Luna por los astronautas de la misión Apolo. Los llamamos géisers, dijo Freeman, aunque no se asemejan a los de la Tierra, como el tan conocido Old Faithful, de Arizona.

Si manifestó que esperaba encontrar otro géiser con los instrumentos de la Apolo XV emplazados en la Luna, y que con ello podrá descubrir el sitio exacto. Demás está decir que el tiempo fue pasando y nunca más se habló del tema, como muchas otras cosas, entre ellos los Ovnis que se vieron sobre la superficie de la Luna. Lo concreto es que los chinos, que venían muy atrás en la carrera espacial, ahora ratificaron la existencia de agua en las profundidades del suelo lunar. Un paso que puede ser más que importante para instalar bases en la Luna, con miras a futuras misiones espaciales a otros lugares de nuestro sistema solar.

No es nuevo

El hecho de reconocer que hay agua en la Luna no es nuevo. Ya desde hace mucho tiempo se sospechaba de su existencia, solo que ahora se confirmó. Aunque misteriosamente parece que estos hallazgos quedaron en el olvido. A tal punto que los elementos dejados en la superficie de la Luna por las misiones Apolo 12 y 14, ya habían captado la existencia de masas de vapor escapando de algunas grietas. Efectivamente, fue en 1971 cuando el Dr. John Freeman, científico de Universidad Rice, informó haber encontrado vapor de agua, chorros que surgían de pequeñas grietas descubiertas en la superficie lunar. Fue la primera vez que se mencionó esta importante descubrimiento en la Luna. Hasta entonces los astrónomos consideraban a la Luna como una esfera árida, ante la inexistencia de atmósfera alguna. Pero los descubrimientos posteriores demostraron que están equivocados y que de alguna manera hay agua en la Luna.

En los últimos años los expertos de la NASA se enfocaron a preparar una misión a la Luna con el fin de crear una base permanente tendiente a una posible misión a Marte, usando a la Luna como base de lanzamiento. Los expertos determinaron que este proyecto pretende alcanzar una presencia humana sostenible en nuestro satélite, para más tarde, desde allí, intentar otra misión paralela, esta vez rumbo a Marte. En todo este proceso la existencia de agua es muy importante para poder desarrollar el proceso y por supuesto, que se pueda abastecer la presencia humana.

Lo que se vio alguna vez en alguna película de ciencia ficción, podría convertirse en realidad. La NASA va por su misión más ambiciosa en años. Se trata del “Proyecto Olimpo” el cual pretende construir casas en la Luna para que sean habitadas por seres humanos. Al mismo tiempo se pretende hacer base allí para una futura misión a Marte. Según los científicos que compartieron el avance del citado proyecto, tienen planeado que esté culminada la obra para el año 2040. Para la construcción de las casa se tiene pensado utilizar hormigón derivado de las rocas lunares, fragmentos de roca lunar, minerales y polvo lunar, para armar capa por capa las viviendas a utilizar por las distintas misiones espaciales que allí lleguen. El reto es utilizar materiales oriundos de la Luna, ya que no se podrá transportar mucho peso desde la Tierra. Hay que tratar de utilizar todo lo posible de materiales que se puedan aprovechar de la Luna.

Hay que tener en cuenta que lo que se construya allí quedará para siempre, sobre todo considerando que la gravedad no es la misma que la Tierra y tiene que ver con la forma de construir. En fin, todo está en sus comienzos y es factible que antes de esa fecha haya algún descubrimiento o invento que agilice las cosas así llegar a la fecha indicada con todo terminado, será cuestión de esperar a ver qué pasa. Es probable que los más jóvenes puedan ver esto realizado. Porque los mayores ya estaremos en otro nivel…