Fuerte cruce entre Marcelo Tinelli y Yeyo de Gregorio en el Bailando 2023: qué pasó

Yeyo de Gregorio tuvo que reprogramar a último momento sus vacaciones en Brasil porque, de lo contrario, quedaban afuera del concurso él y su bailarina, Martu Morales.

Este jueves, en la noche de sentencia, Marcelo Tinelli presentó a la pareja del actor y la influencer y señaló: "Espero que llegue a bailar el próximo ritmo, si las vacaciones le dan". Por supuesto, Yeyo no se quedó callado: "El chivo expiatorio de Charlotte, está haciendo efecto y bueno, me usaron para cuidarla, porque sino hace dos meses cuando le avise a la producción que me iba seis días me hubiesen dicho 'no, no te podes ir'".

Y agregó: "Pero está bien, hay que cuidar a Charlotte que se fue quince días", disparó furioso dado que la mediática sí tuvo el privilegio de viajar. A lo que el conductor le respondió: "No es que cuidamos a Charlotte, yo me enteré hoy, después de todo lo que pasó, que se iba una semana, se fue quince días, y ya estaba el reemplazo puesto", justificando la decisión de la producción.

De Gregorio volvió a repetir: "Yo lo avisé hace cincuenta días y no había ningún problema, porque como los viernes no trabajamos, sábado y domingo tampoco, y el primero tampoco... pasa que me pareció mucha casualidad que siempre bailaba y bailábamos a los quince días, ahora me toco bailar el martes y el jueves, tremendo, una casualidad Marce", indicó con un tono irónico.

Finalmente, Tinelli respondió: "Y sí, debe ser casualidad, te puedo asegurar que no es a propósito, podés haber avisado pero yo no lo sabía, si, nosotros tomamos la decisión a partir de ahora no hay reemplazos pero en ningún momento sugieras que se te está perjudicando porque se te pone dos días seguidos".

Fuente: Minuto uno