Maxi Salas pasó la revisación médica y se convirtió en jugador de Racing

El delantero curuzucuateño Maximiliano Salas se efectuó este viernes la respectiva revisación médica para adelantar los pasos y convertirse en refuerzo de Racing Club, con miras al comienzo de la Copa de la Liga del fútbol profesional.

La misma situación vivió Adrián Martínez que también se sumó al equipo de Avellaneda.

El curuzucuateño Salas se refirió a esta “gran oportunidad” que le llegó en su carrera, a los 26 años.

“Cuando me llamó Racing sentí que tenía que ser, quería dar un gran paso en mi carrera. Me gusta presionar, correr e ir siempre para adelante”, sostuvo el exfutbolista de All Boys, que fue dirigido por Costas en su paso por Palestino de Chile.

“Sentí que tenía que ser, que iba a dar un gran paso en mi carrera. Costas me conoce, yo lo conozco a él, cómo él quiere jugar, y él ya declaró cómo juego”.

El atacante que en el elenco chileno festejó 18 veces en 47 presentaciones se definió como futbolista: “Me gusta moverme por todo el frente de ataque, soy molesto en ese sentido, me gusta correr, ir para adelante, presionar mucho a los centrales. Esas son mis características, me gusta ir para adelante siempre. Con el que toque, el que esté para jugar, va a ser una linda y sana competencia para todo el grupo y todos los nueve. Creo que así se hacen los grupos y el equipo se hace más fuerte”.

Por su parte, Martínez expresó: “Estoy contento, es un club grande. Racing es una gran posibilidad para mi carrera. También para mi familia, que nos quedamos en Argentina, así que tengo aprovechar e intentar dar lo mejor”.

“Me gusta Racing, está armando un gran plantel para pelear el campeonato. Con (Gustavo) Costas todavía no hablé”, dijo el exatacante de Instituto de Córdoba, autor de 18 tantos en 41 partidos en la pasada campaña en la “Gloria”.

En tanto, la dirigencia de la ‘Academia’ continúa realizando gestiones para sumar al arquero Facundo Cambeses (Banfield), también pretendido por Vélez Sarsfield, y al extremo Santiago Solari (Defensa y Justicia).

La negociación por el guardavallas asoma estancada porque la entidad banfileña pretende “dos millones de dólares limpios” por la ficha del futbolista, monto al que Racing “no llegó en una primera propuesta”.

En cambio, las charlas por Solari están avanzadas y la operación podría quedar cerrada si la ‘Academia’ aumenta en 500 mil dólares el ofrecimiento para comprar el 80 por ciento del pase.