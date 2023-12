Hablaron las madres que adoptaron a seis hermanos

La convocatoria pública para los seis hermanos que no quisieron separarse salió en julio, el último día antes de la Feria Judicial. Al retomar la actividad, había más de 35 familias dispuestas a compartir un hogar con Juliana, Alejandra, Noelia, Cristian, Jeremías y Camila.

Esto se debió a la repercusión de la Convocatoria en medios locales y nacionales. En este marco, desde la Oficina de Prensa del Poder Judicial se agradece a todos los que hicieron posible que hoy estos pequeños sueñen, dibujen, imaginen y experimenten una nueva vida.

Una nueva vida juntos, sin separarse, tomados de la mano y del corazón, como lo desearon.

Eliana y Elisa comentaron que desde que se plantearon la idea de adoptar, surgieron dudas y miedos.

Pero sobre todo pensaron que iba a ser un proceso largo, lento, burocrático y que el tan ansiado día no llegaría nunca.

“Me anoté una madrugada a las 2 de la mañana y al otro día nos llamaron. El juzgado me acuerdo que estaba cerrado. Y en la conversación con la secretaria me dijo: ¿Por qué no se anotaron antes?”explicó Eliana.

“Uno a veces piensa que es todo burocracia, que se tarda mucho en llamar. Y por ahí hacés caso a informaciones que no son reales”

“Uno piensa que no te van a llamar nunca y que no va a suceder. Y yo te puedo decir que esto fue en julio y hoy estamos a casi diciembre a punto de ser mamás de esos pequeños hermosos”, sostuvo Eliana.

“Yo le recomiendo a todo el mundo que adopte porque lo necesitan. Son muchos chicos que están esperando. Dos mil y pico de niños . Y nosotras también necesitamos de ellos pare formar una familia”, concluyó.

“Ya los amamos, ya son parte nuestra”

Cuando Eliana y Elisa vieron la Convocatoria Pública, les pareció que seis hermanitos tan pequeños y con tan poca diferencia de edad, era un gran desafío que enfrentar pero siempre creyeron que lo iban a poder hacer.

Además tienen una casa grande y la posibilidad económica para afrontar los gastos que implica una familia numerosa.

“Siempre le pedí a Dios que nos marque el camino. Que si podíamos, que siguiéramos. Y si no, bueno que a lo mejor había otra familia mejor para ellos”, narró Elisa entre lágrimas.

“Esta semanita cuando estuvimos con ellos, cuando te abrasan, cuando te dicen; “Me quiero ir a tu casa, es una sensación inexplicable”, comentó Eliana.

“Ayer por ejemplo Jere (de 4 años) le dijo a sus hermanos; “Ella es Mami, no es Eli”, y cuando escuché eso mi corazón latió más fuerte porque en tan poco tiempo lograr esta conexión es mágico”, subrayó Eliana.

Si bien esta historia recién comienza y hay miles de hojas en blanco por escribir a partir del viernes la vida de los seis hermanitos que cumplieron su deseo de no separarse y este matrimonio cambió por completo. A partir del viernes la esperanza de estar siempre unidos y caminar la vida juntos será el deseo que los mueva para enfrentar los desafíos que vendrán.

“Los conocimos esta semana, fue hermoso. Renegamos como toda madre desde entrada. Pero los amamos. Ya los amamos. Ya son nuestros. Son parte de nuestra vida”, finalizó Elisa.