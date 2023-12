Valdés, sobre el conflicto de colectivos: "Seguimos poniendo plata y vivimos de paro"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió ayer al paro del transporte público de la ciudad que inició hoy y fue anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la falta de pago en los haberes de los trabajadores.

Ante una nueva medida de fuerza de los choferes del servicio de transporte urbano de pasajeros, ayer el gobernador remarcó que la situación es grave. “Pero se ponen cerca de 1.000 millones de pesos mensuales en subsidios”, aclaró.

“Tenemos que ver cuál es el problema porque seguimos poniendo plata y vivimos de paro, lo que no es un círculo saludable para la persona de a pie”, expresó el mandatario.

El gobernador negó que la Provincia vaya a aportar fondos nuevamente, asegurando que “lo que tenemos que lograr es que el sistema funcione solo”.

“No se puede decir que la UTA entiende o no, son trabajadores organizados, pero hay que poner al usuario en el centro del sistema, porque no es racional que a pesar de que se ponga el subsidio, no haya transporte”, expresó.

“No es racional que a pesar de que paga un boleto de $200, la Municipalidad y la Provincia ponen los subsidios, no haya sistema”, reclamó el gobernador.

Expresó que “estamos en un momento bisagra” y que “se debe estudiar en profundidad”, atendiendo a que “se debe profundizar el sistema para ver lo mejor para todos”.

Cabe recordar que la semana pasada finalizó una medida de fuerza de seis días de paro del servicio por parte de los chóferes del transporte público como consecuencia de que las empresas no cumplieron con el pago de una diferencia salarial del 50% (la mitad ya fue abonada) acordada entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) y la UTA, por un monto de alrededor de $52.000 por chofer se soluciono mediante la intervención del Municipio y del Gobierno Provincial.

En este marco, con un nuevo paro en marcha y la inclusión de una readecuación de la tarifa del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros en el temario de sesiones extraordinarias convocadas por el intendente Eduardo Tassano, ayer consultado sobre el incremento del boleto, Valdés dijo que "estamos con una inflación del 140%. Decir hoy 200 y mañana 400 es muy frecuente en la Argentina, lo que hay que ver si los alicaídos bolsillos de los usuarios puedan soportar el precio del transporte", señaló.

Cabe recordar que el análisis del nuevo costo ingresó al temario de sesiones extraordinarias tras la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) que se concretó el viernes pasado y donde el empresariado presentó dos tarifas una de $825,22 sin subsidios y otra de $508 con subsidios, mientras que la Municipalidad de Corrientes propuso un incremento de boleto del 100 por ciento, elevando el precio actual de $200 a $422,59.

En caso de aprobarse el nuevo costo del boleto, este sería el tercero en el año, ya que en octubre de este año, el costo del boleto pasó de $96.50 a $170 y luego en noviembre ese monto ascendió a $200 que es la tarifa actual del pasaje del servicio de transporte urbano de pasajeros.