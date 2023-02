Autovía 12: confirmaron la paralización de la obra

Tras las quejas de vecinos y conductores por la “paralización” de la obra de la Autovía 12 de Corrientes, las autoridades a cargo de los trabajos indicaron que se están realizando gestiones con la empresa y la casa central para continuar con la construcción.

La obra comenzó hace cuatro años y en los últimos meses no hubo avances, por ese motivo, los conductores y vecinos que circulan todos los días por la zona se quejaron y mostraron su preocupación ante lo difícil que se torna circular por la autovía en el estado actual.

“Estamos haciendo gestiones con la empresa y la casa central. En estos días habrá novedades”, informó ayer Daniel Flores, jefe del distrito Corrientes de Vialidad Nacional a El Litoral.

Durante los últimos días de diciembre, confirmaron que había demoras con respecto al desembolso de fondos para la obra de la autovía 12 y que el valor del proyecto debía actualizarse por 5.000 millones de pesos. Ahora está todo parado. Pocas veces se vio que mientras se negocian las actualizaciones se pare una construcción, lo que parece más a una medida de extorsión mientras los ciudadanos sufren las consecuencias.

“Como todas las obras del país están demoradas y se estiraron un poco más los plazos de los certificados, antes duraban 40 días ahora un poco más. Con respecto a la actualización del presupuesto la autovía está superando largamente los 5.000 millones de pesos y estamos consensuando con los ingenieros y la empresa la modificación del valor de la obra que daría el número exacto actualizado”, indicó Daniel Flores, jefe del distrito Corrientes de VIalidad Nacional a El Litoral en el último mes del 2022.

Los trabajos comenzaron en el 2018 y todavía parece que tendrá unos años más de obra debido a las demoras que se dieron por diferentes circunstancias.

Hace varios días, diversos lectores de este medio plantearon quejas por la demora de la autovía, que comenzó en 2018 y lleva un avance del 50%, con tramos que aún no concluyeron.

“No hay señalización, nadie controla el tránsito. Ingresar al aeropuerto es toda una osadía que requiere de una destreza al volante y ayuda sobrenatural para no cometer un error que derive en una tragedia”, se lamentó un lector.

“Hay desidia de quienes deben llevar adelante el proyecto: el Gobierno nacional. Son todos cómplices. No se entiende por qué no agilizan la obra, mucho menos por qué no se habilitan los pasos que ya se construyeron”, dijo enfurecido.