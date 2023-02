Gianola: inicia el juicio oral en un caso que “sentará jurisprudencia”

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Ciudad de Buenos Aires será el encargado de sentar en el banquillo de los acusados a Fabián Gianola por el delito de “abuso sexual simple” contra una productora de radio y, de esta manera, el actor se convertirá en la primera persona de la farándula en ser juzgado en el país por una agresión sexual, mientras en Brasil se sustancia el juicio contra su colega Juan Darthés.

“En la justicia argentina será el primer caso de un actor acusado de abuso en llegar a juicio, no hay jurisprudencia de eso, sería un leading case”, dijo a Télam el abogado Gustavo D'Elía, que patrocina a la víctima de los hechos que serán juzgados, la locutora y productora Viviana Aguirre.

Por su parte, también en diálogo con esta agencia, Aguirre destacó que no haya sido obstáculo para este avance la tipificación del delito “porque estamos hablando de un abuso simple (que tiene una expectativa de prisión de 1 a 4 años,) no estamos hablando de una violación.Somos los pioneros en esto, por eso hasta me están llamando de otros países", remarcó.

La productora dijo que se siente “feliz” y “agradecida” con la novedad porque “pasaron tres años donde el señor Gianola decía un montón de cosas y defenestraba a las víctimas que pareciera que mentíamos”.

Además, destacó “El mensaje (para las víctimas) es que se puede, porque la mayoría dice: 'no, por un tocamiento, ¿qué van a hacer?, ni vale la pena denunciar'. Bueno, acá no ocurrió y espero que valga para que ya se termine esto”.

