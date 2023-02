Unne: definen hoy la destitución del decano de Odontología, Oscar Rosende

El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Oscar Rosende, no presentó su descargo ante las acusaciones en su contra y el Consejo Directivo de la casa de estudios volverá a sesionar hoy para determinar si continúa en su cargo o sigue suspendido.

El funcionario tenía cinco días para dar una respuesta sobre las irregularidades y denuncias hechas por 13 trabajadores de la facultad y los testimonios de dos psicólogos en su contra.

“El decano Rosende tenía hasta hoy (por ayer, jueves) para presentar su descargo y no lo hizo, es por eso que mañana (por hoy, viernes) vuelve a sesionar el Consejo Directivo de la Facultad, que volverá a hacerlo en el Rectorado y no es habitualmente así. El mismo Consejo consideró que no estaban dadas las condiciones de seguridad para sesionar ahí y por eso pidieron el salón del Consejo Superior para hacerlo en ese lugar y sesionarán a las 8 para analizar nuevamente la situación”, indicó Gabriela Bisaro, coordinadora de Comunicación de la Unne.

“Esto sucede junto con la investigación de la Justicia Federal que se está sustanciando el expediente con la información sumaria enviada por el rector, la vía administrativa de la universidad quedaría en condiciones para que se trate cuál va a ser el futuro del decano que está suspendido y lo que se podría tratar sería la destitución o cómo avanzaría el caso, porque podría darse también una prórroga de la suspensión”, comentó a El Litoral.

“Ahora está a cargo la vicedecana y se discutirán todas las cuestiones en virtud del descargo que no presentó por su lado, que es un hecho que se discutirá, y después, cómo se están dando las situaciones, porque, en paralelo, todos estos días estuvieron trabajando en un muchos procedimientos en la Facultad de Odontología para normalizar dichas cuestiones. Como los nombramientos que hiciera el decano, de manera arbitraria, se dieran marcha atrás; y que las personas que tomaron licencias amparadas en el protocolo de violencia también vuelvan a su lugar de trabajo, unas cuestiones derivadas de las anormalidades que estaban sucediendo”, dijo.

En este sentido, aseguró que puede suceder que hoy el Consejo Directivo decida su destitución como también que entiendan que no están dadas las condiciones por la magnitud de la medida.

“La Ley de Protección Integral de la mujer, obliga al rector, en caso de detectar delitos, a informarlos. La Universidad no denunció, lo que se hizo es poner en conocimiento a la Justicia que se inició una investigación. No hay una acusación por parte del Rectorado, sino que hay una elevación sumaria con la que contamos a partir de la información de las denuncias que hicieron trabajadores de la Facultad, por lo tanto, hasta el momento, no hay nada que esté fuera de la ley en este procedimiento”, concluyó.