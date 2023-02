Zona universitaria: preocupación de los vecinos por ola de robos en la vuelta a clases

Los vecinos de un barrio de Corrientes denuncian una ola de robos en una zona universitaria (Campus Roca) tras la llegada de los estudiantes para comenzar a cursar sus estudios y advierten que desde el inicio del mes hay entre 3 y 4 robos por día.

Los vecinos del barrio Víctor Colas se encuentran en alerta tras una serie de robos que se dio en la zona. El último domingo quedó grabado un video, que se viralizó, de una mujer que paseaba a su perro y fue atacada por dos motochorros que le sacaron la cartera violentamente en la intersección de las calles Eduardo Madero y avenida Libertad.

Tras el hecho, la mujer se encuentra internada por los severos golpes que recibió al ser lastimada por el delincuente. La Policía no tuvo denuncias pero indicaron a El Litoral que se encuentran actuando de oficio para resolver el caso.

“Ahora que volvieron los estudiantes otra vez, comenzaron los robos nuevamente en el barrio. Los estudiantes vienen del interior, salen con su celular, carteras y otros elementos de valor y los motochorros andan recorriendo la zona”, comentó un vecino que forma parte de la Comisión Vecinal del barrio Víctor Colas.

“Esto comenzó desde el 3 de febrero y desde esa fecha a hoy tenemos entre tres y cuatro robos por día. Queremos ir a la Comisaría Novena, que es la de nuestra jurisdicción, para reunirnos con los vecinos y hablar con el comisario para analizar cómo podemos resolver este problema que sucede todos los años y más porque siempre hay nuevos estudiantes”, explicó a El Litoral.

En ese sentido, aseguró que “siempre tuvieron buenas respuestas de la Policía y el personal motorizado” pero que “los chicos nuevos que llegan no conocen la zona y son víctimas”.

Por otro lado, con respecto a la mujer que fue víctima del robo, se encuentra internada en observación pero no corre un riesgo mayor. “Le arrancaron la mochila cuando venía con su perro. No sabemos si hizo alguna denuncia por su situación de salud. El robo fue en avenida Libertad y Eduardo Madero”, indicó. “Ahora, por suerte, tenemos iluminación en todo el barrio que era uno de los inconvenientes principales, pero igual sigue la inseguridad. La Policía siempre está sobre la avenida Libertad, pero donde ocurren los robos, que es al interior del barrio, no hay personal. Creemos que el inconveniente es que hay poco personal en la comisaría”, manifestó el vecino. Por su parte, la Policía indicó a El Litoral que en la zona hay un plan para cuidar a los estudiantes sobre todo en épocas que se encuentran cursando sus estudios.

“Tenemos un plan de servicio para cubrir toda la zona universitaria y se encuentra la policía motorizada que recorre el sector en conjunto con la Comisaría Novena”, comentó Ramón Barrios, comisario de la Policía Metropolitana de Capital.

“El servicio se potencia en estas épocas del año, porque sabemos que comienza la temporada en que vuelven los estudiantes a la ciudad para cursar sus estudios en las facultades que están por la zona”, comentó a El Litoral.

“Nos llegó el video del robo a una mujer y estamos trabajando para conocer lo que sucedió y quiénes son los responsables del hecho. Al ver las imágenes hablé para que actúen de oficio porque no estaban anoticiados de lo ocurrido”, manifestó.

“Muchas veces sucede que los delincuentes ven el accionar de la Policía en diferentes sectores y se trasladan a otro lado; y lo venimos notando por los operativos que venimos haciendo”, concluyó.