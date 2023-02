La comprometedora charla de Florencia Lattanzio con Camila que podría tener una sanción

Minutos previos a que Santiago del Moro informara en la casa de Gran Hermano qué familiar debía abandonar el programa, Florencia Lattanzio tuvo una comprometedora charla con su hermana Camila, al verla quebrada ante su posible partida. ¡Y el ojo de Gran Hermano lo vio!

"Me pone súper triste si se va Flor, porque la amo. Es el sueño que ella también tenía (estar acá)", dijo Camila en diálogo con Del Moro, sumamente angustiada porque su hermana podía ser la eliminada.

Tratando de contener a Camila con humor, Florencia le respondió: "Tranquila, pero decilo así queda grabado".

"Ojalá se quede conmigo. Me cambió el ánimo. Me hizo acordar de las cosas que valen. Necesitaba a Flor al lado mío", continuó Camila.

Y su hermana gemela agregó: "Yo la amo y tiene que brillar como ella sabe. Pero todavía no me quiero despedir. Cami es única".

LA COMPROMETEDORA CHARLA

Finalizado el descargo al frente de sus compañeros y en pleno vivo, Flor y Camila fueron al jardín, lugar donde Gran Hermano detectó una charla sospechosa, que terminó sacando del aire y puesto bajo evolución.

"Cami, escuchame una cosa. No me fui todavía. Ya sabía que iba a pasar esto", le dijo Florencia a su hermana, que no podía hablar del llanto.

"Escuchame, no me fui. No me gusta que estés así, porque yo no quiero llorar. Pero si yo me llego a ir, vos sabias que podía pasar… No me puedo quedar 20.800 días", continuó Florencia.

"No digas más eso", le retrucó Camila, quien se mantuvo prácticamente muda en el cara a cara con su gemela.

Sin saber si era ella la eliminada, Flor sorprendió a su gemela con su enigmático consejo, que terminó bajo sospecha de incumplimiento de las normas en GH.

"Te quiero decir que brillés. Vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Me escuchaste? Si yo me llego a ir, vos sabés lo que tenés que hacer: es brillar, y vos sabés con quien", le pidió con fuerza Florencia Lattanzio a Camila.

El diálogo estaba saliendo en vivo en Telefe y rápidamente Santiago del Moro expresó: "Vamos". Y cambiaron raudamente de tema en GH.

Finalmente, Florencia se quedó en la casa junto a su hermana gemela y Fabián, el sobrino de Romina Uhrig, quedó eliminado.

