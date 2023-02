Apareció la pareja que perdió su cámara de fotos hace más de 6 años en el Iberá

Milagros Castañeda es una fotógrafa que el fin de semana de carnaval visitó los Esteros del Iberá. Allí encontró una cámara de fotos sumergida en una laguna y así comenzó una historia viral que emocionó a todo el país.

En diálogo con Radio LT7 la fotógrafa explicó que no esperaba que su búsqueda tenga tanta repercusión. “Fue una locura, me imaginé que iban a apoyar la búsqueda mis contactos, pero, en menos de 6 horas, una chica me escribió diciéndome que era de su tía”, explicó.

La cámara de fotos estaba en una laguna donde comúnmente hay agua pero ahora, por la sequía, estaba visible. “Estaba bastante enterrada, fue una suerte poder encontrarla”, detalló.

Luego de rescatar el artefacto, con pocas esperanzas, miró la tarjeta de memoria. Para su sorpresa, funcionaba y pudo recuperar las fotos. “No es normal que una memoria dure tanto tiempo debajo del agua, los fotógrafos sabemos que se dañan fácilmente y, pese a casi 7 años debajo del agua, es muy raro”, comentó la fotógrafa. “Había fotos de entre el 2014 y el 2016, eran 2 años de historia”, dijo.

Afortunadamente, a través de las redes sociales, pudieron encontrar a los protagonistas de las fotos. Una sobrina vio las imágenes y le puso un broche de oro a la emocionante historia.

Las partes ya pudieron comunicarse. Milagros es de Concordia, Entre Ríos, y la pareja de las fotos de Mar del Plata, por lo que acordaron una visita a la vecina provincia.

“La historia es que ellos habían visitado los Esteros del Iberá en 2016 y que habían prestado la cámara a alguien que estaba con ellos”, dijo la entrevistada. Así se perdió, posiblemente en una excursión por kayak.

“Estaban muy sorprendidos, no te esperás que vas a poder recuperar eso”, dijo Milagros.