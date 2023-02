Macri, reunión con Pichetto y más incógnita por su candidatura

Más Info

Larreta se mostró con Fernán Quirós

n El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró este jueves en un acto con Fernán Quirós, uno de los precandidatos de Juntos por el Cambio para sucederlo en la Ciudad y habló de la interna con Patricia Bullrich.

“A fines de diciembre, no me acuerdo fechas exactas, me reuní con ella [Patricia Bullrich]. Es lo natural, es la presidenta del partido. Tengo buena relación, más allá de las ambiciones personales de cada uno”, indicó Rodríguez Larreta.

En esa línea, el alcalde de la Ciudad anticipó que el próximo lunes compartirá un encuentro con la presidenta del PRO, dado que coincidirán en una reunión de la Mesa de Juntos por el Cambio.

“Ayer intercambiamos chats. Justo nos cruzamos en las vacaciones porque ella se tomó el principio de enero y yo me fui la última semana, con lo cual no coincidimos aquí, pero nos reunimos seguido", completó.