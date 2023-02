Flor Moyano denunció a Juani Martino por abuso sexual en El Hotel de los Famosos 2

La versión de que Flor Moyano se había sentido acosada por Juan Manuel Martino dentro de El Hotel de los Famosos 2 se convirtió en una denuncia penal concreta, y en Socios del Espectáculo fueron categóricos al ahondar sobre el asunto.

"Estamos todos convulsionados por lo que se cuenta, lo que pasó en El Hotel de los Famosos por lo que vivió Flor Moyano, una de las participantes, que hizo una denuncia judicial acerca de un abuso, una violación", explicó de entrada Adrián Pallares.

"Es un tema tremendo que gracias a Dios está en manos de la Justicia", continuó respecto del romance que Moyano mantenía con Martino y pretendía que no llegara al sexo dentro del show.

Al final, Adrián Pallares fue contundente respecto de la causa que Flor Moyano le inició a Juan Manuel Martino: "Cualquier tipo de análisis sobra, porque cuando una mujer se siente acosada, violada, humillada, como se sintió Flor estamos todos con ella. Obvio que Flor es la víctima".

EXPULSARON A JUAN MANUEL MARTINO DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Dado que el reality de eltrece había comenzado a grabarse a fines de octubre, y los rumores acerca del escándalo de Flor Moyano y Juan Manuel Martino comenzaron en noviembre, Adrián Pallares explicó.

"Flor no hace esta denuncia mediática, hace una denuncia frente a la Justicia y a partir de ahí cambia toda la historia del rumor que daba vueltas alrededor de esto".

Luego, Virginia Gallardo empatizó con Flor por no querer tener sexo con Juan delante de las cámaras: "Entiendo la decisión de ella de no hacer (el amor) ahí adentro. Esa es la parte que se termina rompiendo. Quizá tenían un trato, o no".

"Cuando la producción tiene conocimiento de una incomodidad de Flor Moyano, lo expulsan a Juan Manuel Martino porque había tenido escenas de violencia con Fernando Carrillo, Federico Barón y evidentemente en algún momento saldrá al aire por qué lo expulsaron", cerró Pallares.

Ciudad Magazine