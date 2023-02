La reacción de La China Suárez ante el dulce gesto de su suegra en Santiago del Estero

Tan o más enamorados que cuando comenzaron su historia de amor hace tiempo ya, La China Suárez y Rusherking siguen compartiendo desde sus redes sociales momentos de su día a día, tanto de sus trabajos como de sus múltiples viajes.

En esta oportunidad, la actriz y el cantante viajaron a Santiago del Estero, de donde es oriundo él. Y la China sorprendió al compartir el dulce regalo que le hizo su suegra.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, se la escucha decir a Eugenia intentado imitar la tonada santiagueña mientras muestra el bocadito desde sus Instagram Stories.

Pero eso no fue todo. Porque la mamá del cantante urbano también le hizo llegar a la China Suárez otro producto regional de Santiago del Estero, y la actriz también mostró su degustación desde la virtualidad.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí” concluyó la actriz hablándole a su novio fuera de cámara, feliz de la vida por el tierno gesto de su madre.

