Aumento de la luz: Nación avanza con la quita de subsidios y 155.651 correntinos pagarán más

El Gobierno nacional oficializó que la segunda quita de subsidios energéticos impactará en el segmento de usuarios identificados como N2 y que responden a grupos familiares de ingresos medios. En Corrientes ese segmento lo integran, de acuerdo a datos oficiales, 155.651 corrientes que en las boletas de marzo y abril, a pagar en mayo y junio.

De esos 156.651 correntinos que integran el segmento que perciben ingresos medios, 26.928 no se inscribieron para mantener el beneficio del subsidio.

Los aumentos que impactaron estos meses en las boletas del Dirección Provincial de Energía de Corrientes corresponden a la primera etapa de la quita de subsidios que la Nación implementó.

En Corrientes el grupo N1, de altos ingresos, lo integran 92.842 de los cuales solo 6 se inscribieron para mantener el subsidio, el resto decidió no hacerlo.

El Gobierno provincial asegura que los 26.928 usuarios que no se inscribieron para el subsidio corresponden a pobladores de zonas rurales que no supieron como hacerlo y que pese a las advertencias de las autoridades locales, la Nación decidió incluirlos en el segmento N1.

El mayor impacto de la quita de lo subsidios nacionales repercutió solo en el 2 por ciento de los usuarios N1 pues consumen más de 2.000 kw bimestrales, que tiene un costo de $29.000 cada factura.

Mantendrán los subsidios nacionales todos los usuarios comprendidos en el segmento N3, de bajos ingresos, que en Corrientes lo integran 35.000 familias.-

Más aumento

El presidente del Ente Provincial Regulador de la Energía, Pablo Cuenca, señaló que por el momento sigue vigente la posibilidad de inscribirse para acceder a la tarifa eléctrica subsidiada.

Cuenca explicó en declaraciones a Radio Sudamericana que advertían las consecuencias “en este período por la medida del Gobierno nacional de implementar la quita de subsidios”.

“En cuatro meses el costo para hogares aumento más del 200 por ciento y para comercios alrededor del 300 por ciento”, alertó.

Agregó que considerando el periodo entre febrero de 2022 y este año, la suba completa el 400 por ciento. “El número no parece razonable y es lo que sucede por querer corregir en cuatro meses el congelamiento de tres años de tarifa”.

“Estas son las consecuencias que advertimos que iban a suceder y la gravedad de hacerlo en esta época”, reiteró Cuenca.

Adelantó que “no es el último porque se mantiene un 40 por ciento de subsidio en el sector residencial y un poco menos en las pymes”. Apuntó que, para los industriales, la suba la experimentaron “de una sola vez hace más o menos 15 meses”.

Señaló que los subsidios se mantienen para los sectores de menores recursos y el tope de 600 kilovatios dispuesto en la época estival para el norte grande.

En definitiva, reconoció que la quita impacta a sectores de bajos recursos, sobre la base de los consumos registrados.

En tanto, el interventor de la Dpec, Alfredo Aún, dijo: “Se estableció la segmentación con, justamente, 3 segmentos: Ingresos Elevados, Bajos Ingresos e Ingresos Medios. Para los Ingresos Bajos no hubo quita, mientras que sí lo hubo para los otros dos segmentos. Ante esto, el Estado nacional adoptó la modalidad de la inscripción de usuarios. Los usuarios debían inscribirse para que no se le quiten los subsidios a la energía. Lo que ocurre ahora es que hay muchas personas que, según sus consumos, no pertenecen a categorías tan altas”.

Por otro lado, Aún hizo hincapié en una consideración que hizo el Gobierno nacional que, desde su perspectiva, estuvo “errada” desde un principio.

“El Estado nacional tomó una medida errada, entendiendo que aquellos no inscriptos para recibir el subsidio era porque no lo necesitaban al subsidio. En Corrientes tenemos 93.500 usuarios que son considerados de altos ingresos. De esos usuarios, consideramos que cerca de 75.000 son de bajos ingresos teniendo en cuenta sus consumos, por lo que no pertenecerían a esa categoría. Además, pensamos que hay cerca de 25.000 usuarios que viven en zonas rurales que, por alguna u otra razón no se inscribieron.