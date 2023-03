Fede Bal contó la historia detrás del lavarropas que destapó su escandalosa separación

El escándalo mediático de 2023 suma un nuevo capítulo luego de que Federico Bal volviera a referirse al hecho de desencadenara la crisis con su mujer, Sofía Aldrey, de quien se separó luego de casi tres años con algunas idas y vueltas. Una relación que tuvo de todo: amor, compañerismo, desencuentros, reconciliaciones y hasta una vigilia de parte de ella cuando él se fracturó un brazo en Brasil.

Fue en LAM (América) donde Yanina Latorre dio por segura la ruptura entre Bal y Aldrey. “Se separaron hoy a la tarde. Sofía lo dejó por infidelidades reiteradas, mucha falta de respeto”, puntualizó. “Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, contó la esposa de Diego Latorre.

“¿Quién se pasa lavando sábanas a las 3 de la mañana? Solamente un tipo que acaba de darle a la matraca y antes de que venga la novia, tiene que estar la sábana limpia y secada”, analizó. “Él quiso hacer buena letra, le prometió amor eterno, que es la mujer de su vida. Que para él esos polvos no son importantes, pero para ella sí. Para él esas mujeres no significan nada, que es solo sexo, le dijo. Él, ante la prueba, admitió las infidelidades. Ella le tiró nombres y quedó blanco, blanco. Se le fueron las pecas”, bromeó la panelista.

Toda esta revolución se dio en medio de la temporada de teatro que lo tuvo al actor al frente de la obra Kinky Boots en Villa Carlos Paz, que el pasado domingo llevara a cabo su función de despedida. Luego de lo que fue una de las propuestas teatrales más taquilleras de la temporada 2023 el hijo de Carmen Barbieri afirmó que “me comentan por cucaracha que es un hasta luego…”, insinuando que la obra volvería a cartelera, auqnue sin brindar más detalles.

En ese marco fue que realizando una nota con Pablo Layus para Intrusos, el intérprete volviera a referirse al hecho que desencadenó los problemas con su ahora ex. Según explicó,“sí, lavé un montón de sábanas y ropas y cosas a las 3, 4 de la mañana, pero la explicación, es otra. No es como piensan todos, que se fue una chica y yo lavé, realmente no era eso. Pero no lo voy a contar, me parece un montón, pero no fue así”.

Además, consultado respecto de los rumores que aseguraban que había tenido un acercamiento con Cami Homs e incluso sobre lo ocurrido con Estefi Berardi, el actor negó algún tipo de intimidad con alguna de las dos.

Respecto de la filtración de los chats, aclaró que Adrey “entró en la compu y calculo que necesitaba ver algo, confirmar algunas sospechas que tenía, no tengo idea. Yo esas cosas no las hice con ninguna pareja y no lo voy a hacer. Me parece que revisar es un montón, de la misma forma que las infidelidades son un montón”.

Infobae