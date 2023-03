Isabel Macedo sufrió un accidente y terminó internada de urgencia

Tras aquella firme respuesta a quienes criticaron el aspecto físico de su hija menor Julia desde las redes sociales, Isabel Macedo vuelve a ser noticia por un accidente doméstico por el que terminó internada de urgencia.

La actriz sufrió una caída mientras se encontraba bañando a su otra hija Isabelita, se golpeó fuerte y debió ser derivada a una clínica, donde terminó con suero.

Isabel se fotografió desde el hospital, ya un poco más tranquila, durante la noche de jueves y contó detalles del accidente que sufrió en sus historias de Instagram.

"Y así terminé la noche... Bañándola a Belita me resbalé y me di tremendo golpe. Puedo mostrarlo porque ya estoy bien. Pero me pegué un susto inmenso", describió Isabel Macedo en la foto donde se ve el impactante raspón en uno de sus brazos.

Y agregó en otra imagen: "Solo fue un golpe gracias a Dios pero me duele todo. Gracias Meri por quedarse con mis hijitas. A Fede por ayudarme a inmovilizar. A Fernando y a Martín y a las médicas divinas. Y a Juan Manuel Urtubey por llegado a los dos minutos a la clínica".

Por suerte, sólo se trató de un gran susto y ya la actriz se encuentra recuperándose de la caída.

PrimiciasYa