Denuncian irregularidades en la recaudación de carnaval y el uso del vehículo oficial en Esquina

Los concejales de ECO + Vamos Corrientes presentaron un pedido de informes a fin de que el Ejecutivo Municipal de la localidad de Esquina explique sobre detalles irregulares en la recaudación y organización del carnaval. Además, mencionaron el uso del móvil afectado a personas con discapacidad, para fines particulares. Se esperan respuestas para esta semana.

Respecto de las dudas en lo que se refiere a la contratación y organización de los carnavales de Esquina, la concejal Lauritto explicó que “el Ejecutivo Municipal delegó la tarea en el viceintendente, cuando debió conformar una comisión y no delegar en una persona”.

Sumado a esas irregularidades administrativas, “los presidentes de las agrupaciones están reclamando pagos que no se realizaron, porque están endeudados con sus proveedores y a un mes de la fiesta no tienen respuestas. Con una inflación de 100 por ciento, los proveedores hace más de un mes reclaman lo adeudado, además de que no sabemos cuánto se recaudó, porque no tenemos informes de cuántas sillas y entradas se vendieron y cómo se distribuyeron”, denunció Lauritto.

En lo que respecta al carnaval, los concejales no tienen idea de lo que se recaudó y de lo que se vendió. Por eso “en la sesión pasada, presentamos un pedido de informe, que ya ingresó y estamos esperando que el Ejecutivo responda el miércoles o jueves”, remarcó.

Uso discrecional de la camioneta estatal

Además, la edil esquinense señaló que también presentaron un pedido de informe por el uso de un móvil destinado a personas con discapacidad para fines particulares.

“La trafic que dice ‘Discapacidad’ fue utilizada un día sábado la semana pasada con fines particulares”, por vendedoras de una conocida marca cosmética para viajar a Buenos Aires a un evento de la empresa”, explicó.

La presentación de ambos proyectos figuran en el orden del día 15 de marzo.