El enigma de la Tierra hueca

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Los que propugnan esta teoría intraterrestre sostienen que al existir cuevas y sistemas de túneles en todo el planeta Tierra, estas podrían unir lugares muy distantes por el subsuelo y por ello postulan que no sería descabellado que en algunas de ellas se dieran condiciones apropiadas para la existencia de vida similar a la que hay en la superficie. Reconociendo que la ciencia no admite vida desarrollada en el interior de la Tierra, consideran que la exploración no ha sido significativa ya que la máxima perforación que se haya realizado hacia el interior de la Tierra es de 12 Km., lo que equivale a tan solo el 0,1 % del diámetro terrestre. Además, siempre según esta teoría, aseguran que se puede entrar en ella a través de los polos Norte y Sur y que existe un astro rey similar a nuestro sol dentro de la tierra en el núcleo central.

Según cuentan, todo habría empezado cuando el almirante Richard Byrd, de la Armada de los Estados Unidos, voló sobre el Polo Sur en noviembre de 1956 y comunicó por radio lo que veía debajo de él mientras volaba. Decía que no era nieve ni hielo, sino áreas de tierra con montañas y bosques, lagos y ríos, mucha vegetación y entre las malezas asegura que llegó a ver un extraño y grande animal, que según sus conocimientos, sería un mamut. Algunos creen que podría ser Agartha, que según la tradición oriental es una ciudad o reino constituida por numerosas galerías subterráneas extendidas por toda Asia y muchas partes del mundo. La capital de este mundo subterráneo se llamaría Shambalá, se encontraría bajo el desierto de Gobi y allí reinaría el soberano, rey del mundo interior.

Se dice que las entradas hacia el mundo interior, a las distintas galerías que llevan a Agharta, estarían ocultas y se encontrarían en lugares estratégicos y aislados para impedir el acceso a los visitantes del exterior. Muchas de estas entradas se encontrarían escondidas debajo de las aguas de los océanos, lagos o en pendientes de alta montaña. Habría también algunas en el Brasil, en la vasta selva que rodea al río Amazonas. Una de ellas estaría en la zona denominada la Sierra del Roncador. Estas entradas estarían vigiladas por nativos, lo mismo se dice de la entrada en Siberia, en el desierto de Gobi y otras no tan conocidas pero que afirman existen en distintos puntos del planeta. En fin, en el campo de lo desconocido, hay mucho por investigar y descubrir. En 1956 miembros de una expedición estadounidense efectuaron un vuelo de 2.700 millas partiendo de la base Mc. Murdo, 400 millas al oeste del Polo Sur y penetraron 2.300 millas en una tierra que se extiende más allá del Polo Sur. La expedición estaba al mando del contraalmirante Richard Byrd, quien al regreso de la misma, el 13 de marzo de 1956 declaró a la prensa que “Nuestra expedición ha encontrado un gran territorio nuevo, hemos visto abundante vegetación tropical y enormes animales vistos desde el aire. De acuerdo a esto, la Tierra sería hueca y no una esfera sólida como se cree. Sin duda hemos descubierto un nuevo continente.”

Los seguidores de la teoría de la Tierra Hueca afirman que no es una esfera sólida, sus cavidades internas se comunican con la superficie por las dos aberturas polares, una de las cuales es la que descubrió el contralmirante Richard Byrd. Ahora bien, si miramos la situación, este descubrimiento resulta más importante que el de Colón, dadas las circunstancias en que sucedió. ¿Porqué se silenció todo desde entonces? Hubo nuevos descubrimientos o investigaciones? Jamás se habló más del tema.

Cada civilización tiene su propia forma de vida y su religión que la conservan durante miles de años. Los esquimales, por ejemplo, creen en un mundo de más allá. El alma, después de la muerte, desciende bajo tierra y atraviesa por varias moradas, la primera de las cuales sería algo así como el Purgatorio de los cristianos, las almas buenas lo cruzan y se internan en moradas más bellas, hasta llegar al lugar donde reina la perfecta felicidad.

Allí el sol no se pone jamás, hay grandes lagos que nunca se congelan y abundan muchos animales marinos, algunos desconocidos para nosotros los de la superficie. En fin, esta es una explicación para justificar en parte la teoría de la tierra hueca, que puede o no ser cierta.

Un hecho curioso que tiene relación con esto de la tierra hueca, en septiembre de 1981 en el sur del lado chileno de la Cordillera de los Andes, el Llanquiue es un hermoso espejo de aguas muy tranquilas, al pie del volcán Osorno. La muralla natural de las montañas andinas lo protege de os vientos del este. Lo que llama la atención es que ya desde hace unos años, las autoridades chilenas prohibieron terminantemente adentrarse en la parte central del lago. Es que modernas embarcaciones que ofrecen todos los márgenes de seguridad requeridos, han desaparecido sin dejar ningún rastro en el lago. Vecinos del lugar comentaron que han estado equipos de la NASA haciendo investigaciones en la zona. ¿Qué ocurre allí? Hay quienes afirman que estos extraños sucesos tienen relación con la tierra hueca. Para terminar, en todo este sector han ocurrido cosas sorprendentes, incluyendo apariciones de extraños animales en el lago Nahuel Huapí. No pasó mucho tiempo cuando una compañía de contingentes turísticos que habitualmente se desplaza por la zona informó que desde un cero cercano vieron llegar un enorme Ovni que con gran estruendo se sumergió en las profundas aguas del lago y desapareció. ¿Es acaso otra evidencia de que lo que ocurre en los lagos del sur es otra prueba de la tierra hueca? La polémica está abierta sobre la existencia o no de vida intraterrestre. En el campo de estos fenómenos desconocidos y sin explicación todo es posible. No olvidemos que el visionario Julio Verne escribió entre otras novelas famosas que se cumplieron al pie de la letra en sus descripciones, Viaje al Centro de la Tierra. Muchas de estas teorías concuerdan exactamente con lo planteado en la novela. ¿Casualidad o causalidad? Vaya uno a saber…

misteriosdelcosmosweb.blogspot.com.ar

Facebook.com/MisteriosdelCosmosPara información sobre casos misteriosos y de ovnis.