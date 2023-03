El rol clave de Antonela Roccuzzo para integrar a Tini Stoessel al grupo de la Selección

El homenaje a los Campeones del Mundial Qatar 2022 marcó la inclusión de Tini Stoessel como miembro pleno del grupo de parejas de los futbolistas de la Selección, y mucho tuvo que ver en eso la esposa de Lionel Messi.

"Quien la integró a Tini fue la reina, Antonela Roccuzzo", aseguró Guido Záffora.

Entonces, el panelista de Intrusos se explayó: "Le dijo a Tini 'vení para acá que este es tu lugar', sos la novia".

Ahí, Marcela Tauro remató: "Le dijo 'quedate acá en la cancha, tu lugar es la cancha'".

"La vi a Tini con perfil bajo, con miedo, tímida. Me parece que la Roccuzzo la agarró y la puso en el lugar que le correspondía", completó Guido Záffora.

En un principio, Tini Stoessel vivió el triunfo 2-0 contra Panamá en uno de los palcos vip del Monumental con su familia, hasta que aceptó la invitación de bajar al campo de juego para abrazar a Rodrigo de Paul.

POR QUÉ LOS HIJOS DE RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS NO BAJARON A LA CANCHA

Por eso, Nancy Duré explicó la ausencia de Francesca y Bautista, los hijos que Rodrigo De Paul tuvo fruto de su relación con Camila Homs: "Los chicos estaban en el estadio, pero no bajaron, no estuvieron al lado del papá en la foto con la copa. Como no estuvieron en Qatar".

"Lo que querían evitar era la foto de Tini con Rodrigo y los nenes que iba a generar enojo del otro lado", concluyeron.

