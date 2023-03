Lucas Benvenuto mandó al frente a otra figura del mundo del espectáculo

Durante los últimos días, uno de los principales temas de la televisión fue la historia de vida de Lucas Benvenuto, una víctima de trata. Es que, según contó, a los 14 años, conversó con Marcelo Corazza, y luego salió con Jey Mammon, hasta los 16 años.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que, durante las últimas horas, el joven estuvo expresando su indignación por la forma en que se está tratando este tema en los medios de comunicación. Entonces, decidió hacer un vivo en Instagram y compartir su postura al respecto.

En las redes sociales de 'LAM' decidieron compartir un fragmento del vivo de Lucas Benvenuto, muy particular, donde mandaba al frente a otra figura del mundo del espectáculo. "Hay muchos famosos más involucrados. No sé si escucharon que hay otro conductor de Telefe que, salió otra persona a decir que también lo acosaba cuando era un niño... Todos sabemos quién es el otro conductor, ¿verdad? Creo que viaja por el mundo, me parece...", expuso el joven, cuidándose por razones legales de nombrarlo.

Entonces, Lucas continuó apuntando contra los medios de comunicación: "Nadie se anima a decirlo. Así pasó conmigo, igual, y ¿saben qué hace eso? Retrasa las cosas. No podes dar estas noticias a cuentagotas, porque te rinde más en el programa decirlo de a poco".

De esta manera, los usuarios de la web interpretaron que el joven habría puesto en el foco al exitoso conductor Marley.

Fuente: Pronto