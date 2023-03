Peleó en Perú, Chile y Francia: la historia del correntino que pensó en colgar los guantes

Bruno Conti es un correntino luchador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA), tiene 30 años y desde los 18 practica este deporte. Aunque en algún momento de su carrera pensó en "colgar los guantes", logró ubicarse en el podio del ranking argentino y llegó a pelear en Perú, Chile y Francia.

Su última presentación fue el pasado 11 de marzo en suelo francés, donde representó a Argentina.

Se recibió de Martillero Público en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), pero su mente y corazón siempre estuvieron en lo que pasaba dentro de la jaula.

También es papá de una niña de 3 años, llamada Emma. Bruno relata que le resulta difícil separarse de ella cuando tiene que viajar por mucho tiempo. Recibe el apoyo de su familia pero su mamá todavía se sorprende cuando le ve con algún que otro moretón.

Este deporte no es muy reconocido en la provincia, mucho menos en esos años en donde él comenzó a entrenar, precisamente en 2013.

Este joven luchador dedicó gran parte de su vida al entrenamiento y la disciplina alimentaria. Llegó a ubicarse en el puesto N°3 en el ranking argentino y actualmente se ubica en el puesto N° 11 y 52° a nivel latinoamericano.

Bruno peleó internacionalmente en Perú, en Chile y recientemente en Francia.

“Mi última pelea pudo haber estado mejor, porque no viajé con mi coach de toda la vida. Viajé con un entrenador de Buenos Aires, que nos conocemos, pero no es lo mismo. Las indicaciones de tu profesor en la esquina son distintas cuando te conoce. Sabe cómo llevarte y por dónde va la pelea” destacó en diálogo con ellitoral.com.ar.

“Venía cansado y pensando en cerrar el capítulo del deporte”

La pandemia fue arrolladora para muchas personas y con Bruno no fue la excepción. Primeramente se quedó sin trabajo porque su profesión sufrió un declive total, el mundo inmobiliario se detuvo por ese momento.

“Antes de la pandemia venía muy bien económicamente y podía dedicarme a pleno con el deporte, pero después fue muy difícil pelear y trabajar. Me fui directamente a la quiebra”, aseguró el luchador.

Entonces, vivir del deporte fue prácticamente imposible. Las peleas disminuyeron y se vio obligado a dejar de entrenar.

“Venía cansado y pensando en cerrar el capítulo del deporte y pensaba en colgar los guantes. Pelear acá en Argentina me salía más caro de lo que ganaba, invertía mucho en entrenamientos y no podía recuperar eso”, precisó.

Conti dice que todo lo que hace es “a puro pulmón” debido a que con esfuerzo llegó a tener dos peleas en Argentina en 2022, pero destaca que no se gana lo mismo que pelear en el exterior.

Por ello,también dedica parte de su tiempo a trabajar en refrigeración. Esta temporada de calor tuvo mucho trabajo que le permitió ahorrar.

De este modo, nunca se permitió dejar completamente la lucha. Él dice que ahorraba sin ningún motivo en particular, pero en el fondo sentía que algo nuevo podría darse.

Es así que un día recibió un llamado con la propuesta de cruzar el charco y pelear en territorio francés que, por cierto, no se olvidaron del mundial. Un público difícil.

Se podría definir a Bruno como un luchador dentro y fuera de la jaula. Pudo superar las adversidades a lo largo de toda su carrera deportiva y profesional. Él destaca que con esfuerzo y disciplina pueden lograrse muchas cosas.

“Esto lo hago por mi hija”, es lo que piensa Conti para dar lo mejor de sí. “Si estoy nervioso siempre pienso que en esto me acompaña mi abuelo que está en el cielo. Si él me acompaña en esto, a mí no me va a pasar nada”, recuerda antes de cada pelea.

El actual contrato de Conti permitirá verlo en acción en dos actuaciones más durante el 2023. Estas batallas serán en el exterior. Algunas de sus peleas se pueden ver enYoutube.

Conti sigue preparándose con su equipo “Black Water” mientras busca sponsors que lo apoyen en su carrera deportiva, con la esperanza de seguir peleándola arriba del octágono.