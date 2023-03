Óleo y esgrafiado en las pinturas de la artista visual Montserrat Solís Carnicer

En la Sala Justa Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes Juan R. Vidal será inaugurada el 5 de abril a las 20, la muestra “Paisajes de la Infancia” de la artista visual Montserrat Solís Carnicer. Quienes la visiten encontrarán una selección de pinturas al óleo y técnica de esgrafiado.

“En mi obra la naturaleza y la infancia se funden en una sola entidad, creando un espacio de libertad, de imaginación, inocencia y añoranza”, dijo la artista, quien además rescató el goce de lo simple, de lo puro. “Expreso el deseo de que los niños crezcan como niños, buscando en los recuerdos al esgrafiar la pintura. Respiro luz, color; renazco, me renuevo y desde mi obra me pregunto si elijo quedarme en la oscuridad o a partir de ella disfrutar de la luz que me muestra, tomando conciencia de que cada uno le da el sentido a su vida”.

Montserrat Solís Carnicer es artista visual correntina, formada con: Luis Llarens en Corrientes, Heriberto Zorrilla, Nicolás Menza en Buenos Aires, en clínicas y residencias con Diana Aisenberg, Daniel García y Daniel Fischer. Hizo cursos con Florencia Botindar, Mariana Giordano y Julio Sánchez.

Participó del proyecto Entrecampos con Patricia Hankim. Dirigió el proyecto Artista del Taragüi del Fondo Nacional de las Artes.

Exposiciones destacadas: individual en el Museo de Bellas Artes de Corrientes (Muba Corrientes), en Secretaría de Extensión Universitaria de Corrientes, y colectivas: ArteBa, Senado de la Nación Argentina, Legislatura de Corrientes, Secretaría de Extensión Universitaria de Corrientes y de Resistencia, Barcelona, ferias de Miami, New York, Punta del Este, Buenos Aires, ArteCo. Recibió premio adquisición del Salón de Pintura´05, Muba Corrientes y mención en el Salón ’06, Muba Corrientes. Obtuvo el Premio Corrientes como “Revelación en las artes plásticas 2005”. Ha sido jurado e ilustrado revistas, libros y diarios.

(VAE)