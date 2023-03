Jey Mammon rompió el silencio con Jorge Rial: “Lucas fue un vínculo amoroso, hermoso”

Jey Mammon brindó una profunda entrevista con Jorge Rial tras la denuncia en su contra por supuesto abuso sexual que hizo Lucas Benvenuto. El músico y conductor se había expresado primero a través de un comunicado y luego en un video que publicó en sus redes sociales. “No violé, no abusé y no drogué a nadie”, había asegurado en la grabación de siete minutos.

El mano a mano entre Rial y Juan Martín Rago -tal su verdadero nombre- se grabó el jueves en el departamento del conductor de La Peña de Morfi y se emitió al día siguiente en Argenzuela, por C5N. Sin su abogado, solo acompañado por una amiga, Mammon decidió por fin romper el silencio.

“Te agradezco a vos el voto de confianza -comenzó diciéndole Jey a Rial-. Te elegí porque no somos amigos. En el mismo nivel, te considero un periodista sagaz, profundo, capaz de ir al hueso, y de que vas a preguntar todo, y la situación amerita. Lo pensé, no lo consulté con nadie; no quería sentarme con alguien que me vaya a cuidar. Quiero que me preguntes todo. Y necesito que seas vos el que me haga esas preguntas”.

“Quiero decirte también que el Clonazepam lo tengo encima; digo, porque hay muchos análisis de mis gestos, de mi manera de hablar, de actuar. Estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida. Y lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible, si se puede decir así”, comenzó detallando.

“Hay un análisis gestual, de si llora, no llora... Yo quiero contar cómo estoy porque hace una semana que no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves; mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, paralizado y tomo Clonazepam todo el tiempo porque es la manera que tengo de sobrellevar esta situación. Por supuesto: para la gente, como corresponde, esto no es lo más importante. Lo más importante es la charla, pero lo quería aclarar porque este es mi estado. Lo que se ve no es en el estado en el que estoy realmente”, afirmó Mammon.

La causa judicial

“¿Qué buscás con esta nota? Porque el camino judicial está cerrado. Tu causa prescribió, no podrías revertir judicialmente nada porque salió todo a tu favor. Entonces, ¿qué buscás?”, quiso saber Rial.

“Como bien decís: la causa no existe, porque judicialmente no hay un tema. El comunicado es mío, pero no soy yo el que habla: son términos técnicos, son palabras de abogados, si se quiere. La gente que me conoce sabe que yo no hablo así. Y a la vez existe, no sé si necesidad, no sé si es presión, pero hay que decir algo, hay que salir... Así como me ves sentado, yo creo que estoy así desde el primer día: sentado, tirado o abatido. Y el comunicado era una manera de ‘algo hay que hacer’. Lo que necesito hacer, desde el primer día, es lo que estoy haciendo ahora con vos. Desde el momento cero no lo pude hacer, ahora siento que lo puedo hacer. Me está costando un huevo. Pero es esto lo que tengo que hacer, lo que necesito. ¿Qué busco? No sé si lo busco: lo necesito. Yo necesito gritar a los cuatro vientos no mi verdad, la verdad. Cualquiera del otro lado puede decir: ‘Es tu verdad’. Pero yo tengo que decir que es la verdad, porque hay una verdad”.

Quién fue Lucas en su vida

“Te podría decir qué fue y qué es Lucas. Para mí fue un vínculo amoroso, hermoso. Digo vínculo porque una cosa es cuando vos tenés una relación. No sé si se entiende la diferencia entre relación y vínculo; yo entiendo que la hay. Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el vínculo. A veces los vínculos son más fuertes que las relaciones. Creo que fue un vínculo fuerte con él, por eso fue lindo, implicó que hasta le componga una canción. Me animó que fue una de las pocas canciones de amor que compuse. Por eso digo que fue un vínculo hermoso. Hoy, representa otra cosa”.

La edad de Lucas

“Es el gran punto, y desde ahí tendríamos que haber empezado la charla. Pido disculpas porque la charla tiene que arrancar acá. En la denuncia que él hace dice que me conoce cuando tenía 14 años. Quiero decirlo con palabras propias y exactas para que se entienda: él dice que a los 14 años un hombre lo entrega a mí; yo lo violo, lo drogo, lo llevo a mi casa, en la cama está vestido, a la mañana siguiente aparece desnudo, con rasguñones, etcétera. Yo no puedo eludir esto porque mi necesidad de gritar a los cuatro vientos es negar rotundamente esta atrocidad. Primero y principal, a Lucas lo conocí cuando él tenía 16 años. Él dice que yo lo conocí cuando tenía 14, en ese contexto. Te lo digo porque cuando vos desmenuzás la causa, dice que lo vuelvo a ver con sus 14 y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso, donde yo presento mi personaje Estelita y él seguía teniendo 14”.

Lucas y el presente

“Para mí hoy, Lucas es un chico que es una víctima de una historia que yo ahora estoy dilucidando y es tremenda”.

“Yo soy abanderado de esto que hoy todos decimos ‘yo le creo a la víctima’. Entonces cuando sale una historia de estas, yo le creo a la victima. No me pongo en contra de ningún periodista o quien sea que le crea a la víctima, porque yo siempre fui así. Ahora a mí me está pasando esto y tengo que decirlo. Empatizo en que es un chico que para mí, la vida lo rompió todo. La sociedad lo rompió todo. La sociedad es la gente que le hizo daño, la justicia que le dio vuelta la espalda. Porque él dice: la prescripción es la historia de mi vida. En mi caso, es por un hecho que nunca sucedió.

La condena social

“Se está instalando que yo salía con él a sus 16 y en definitiva, si fue a los 17, a los 16, a los 18, acá el eje es que hay una denuncia de que cuando él tenía 14 años yo lo violé. ¿Se puede identificar esto? Saquemonos la careta, se lo digo a la gente que de repente... en definitiva si alguien necesita ver el número 18, discutamoslo en un debate moral. Esto fue hace 14 años. Esto no es motivo de justificación, pero es un debate moral. Absolutamente moral. Si estamos hablando del día de hoy, primero que yo hoy no tengo la edad que tenía hace 14 años, no es la sociedad de hace 14 años, la ley también afortunadamente cambió, no es la misma que hace 14 años. ¿Ese es el debate o el debate es que yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia de violación, drogar, abusar, de un nene de 14 años? Mis sobrinos me escribieron para decirme: tío, esto es una locura. ¿Qué pasa si yo quiero tener hijos? ¿Podemos hablar de esto también? Si yo quisiera adoptar un pibe, con todo esto, ¿podría?”.

