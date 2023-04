Pablo Echarri reveló el secreto para mantener viva la llama de la pasión con Nancy Dupláa

Pablo Echarri y Nancy Dupláa están juntos hace más de 20 años y siempre que comparten fotos o momentos, reflejan que la llama de este amor continúa viva. Justamente en febrero, la actriz le dedicó una romántica publicación a su marido para celebrar los 16 años de casados.

"Te miré, me miraste, me gustaste y te gusté. Me pediste casamiento... ¡Te dije que sí! Y ahí vamos, haciendo camino al andar, juntos, en complicidad", expresó, dejando en claro que fue amor a primera vista, aunque Nancy estaba con Matías Martin y Pablo con Natalia Oreiro, sus respectivas parejas de aquel momento.

En esta ocasión, el que habló sobre la relación que mantiene con su esposa fue el actor, quien reveló el secreto para mantener viva la pasión de su matrimonio. Además, confesó si abrió la pareja con Nancy luego de este duradero vínculo amoroso.

"El afuera, en todo caso, será un reflejo de lo que pasa adentro. No se puede tirar afuera algo que no sucede adentro. Claramente que, más allá del respeto, amor, compañerismo y cierta amistad, lo que amalgama todo eso tiene que ver con el encuentro, lo físico, lo sexual, con el gustarse y elegirse", comenzó diciendo en Noche Al Dente sobre lo importante que es sostener viva la pasión.

Luego, Pablo agregó: "Yo no tengo dudas que la elijo a Nancy como la madre de mis hijos (Morena y Julián) y mi compañera ideal, pero no podría continuar con ella si no la eligiera como mi amante. Creo que eso es lo que nos lleva adelante todo el tempo. De todas formas, es algo de lo que seguimos construyendo y hablando".

Con respecto a si abrió la pareja con Dupláa, con una sonrisa pícara, Echarri se sinceró: "Bueno, no sé si tanto como quisiéramos porque uno ya nació en otra época. Yo veo a mis hijos y a los chicos de la forma en la que viven el sexo, el encuentro interpersonal y realmente el cambio de paradigma fue tan grande y la ganancia fue tan enorme en materia de sexualidad y libertad, que uno se arrepiente un poco de haber nacido en otra época", expresó.

Finalizando sobre el tema, el actor concluyó: "De todas formas, estamos muchos más sueltos que algunos hermanos mayores nuestros o nuestros padres donde definitivamente no tenían esas posibilidades y todo lo que eso implica. Pero ya somos de otra época".

Fuente: Pronto