Gripe aviar: una enfermedad emergente de importante connotación sanitaria y económica

Por Jorge Osvaldo Gorodner*

Especial para El Litoral

La influenza aviar es una enfermedad causada por diferentes subtipos del virus influenza, los que son transmitidos a través de la saliva, las secreciones y las heces de aves infectadas; el ser humano puede adquirir la infección por el contacto sin protección con estas aves o superficies contaminadas. Estos virus forman parte del género influenzae A familia orthomyxoviridae. El subtipo H5N1 ha sido identificado como la fuente más probable de una futura pandemia de gripe en el hombre.

Microbiológicamente, los virus influenzae tipo A están divididos en subtipos basados en las proteínas hemaglutinina u neuraminidasa, proporcionando 144 combinaciones diferentes de H y N. Todos los subtipos tienen capacidad de infección en aves, pero no de provocar enfermedad. Históricamente los brotes hiperpatógenos han sido ocasionados por los subtipos H5 y H7. Estos agentes no sobreviven con temperaturas de +70 °C ni menos de 80 °C bajo cero. El Senasa informó que el virus con la cocción se destruye y que no se adquiere por vía digestiva.

Esta patología afecta tanto a aves silvestres como de criadero. Con Uruguay y Argentina, ya son los 13 países en América los que han registrado brotes de gripe aviar en aves domésticas o de corral o silvestres desde el año pasado. Los brotes también afectaron a mamíferos. Ejemplares de gansos andinos fueron afectados por gripe aviar en Laguna de Pozuelos, en Jujuy, Argentina/Crédito Arpingstone (Creative Commons/Wikipedia). En la zona límite entre los departamentos de Maldonado y Rocha, en Uruguay, se detectó la muerte de cisnes de cuello negro por gripe aviar. Tanto la Argentina como Uruguay declararon la emergencia sanitaria por la infección. Infobae.

En el mundo, hubo 290 brotes en aves de corral y 140 en aves silvestres entre el 2 de diciembre de 2022 hasta el 5 de enero de 2023 Reuters/Esa Alexander. Si los animales de establecimientos productivos se infectan con el virus de la gripe aviar, se mueren o son sacrificados. Por lo cual, esos animales no llegan al mercado legal para su consumo/Reuters/Luc Gnago 17 de febrero, 2023.

Para afectar al ser humano el H5N1 clado 2.3.4.4b, tendría que sufrir una gran transformación, pasando de ser un patógeno capaz de infectar células en el intestino de las aves y propagarse a través del agua contaminada con heces a infectar el tejido pulmonar humano y transmitirse por el aire para infectar a otras personas. Los brotes que se han dado desde el año pasado en América han afectado a 3 personas: un paciente en los Estados Unidos, otra paciente de 9 años en Ecuador y un tercero, de 53 años, en Chile, y no se produjo transmisión a otros. La Organización Mundial de Sanidad Animal ha señalado el peligro que este virus se adapte a los mamíferos y de ahí al hombre.

Se sospecha de la infección humana cuando una persona tiene fiebre, tos, dolor de garganta y compromiso de las bases pulmonares, no de la parte superior; habiendo estado expuesta a animales enfermos o muertos en una zona donde hubo un brote de gripe aviar en los últimos 14 días/archivo. Infobae. 16 marzo 2023

La transmisión interhumana del virus de influenza aviar A (H5N8), A (H5N2), o A (H5N1) es excepcional y hasta el momento no se ha reportado a nivel mundial transmisión sostenida de persona a persona.

Como se señalara, las personas adquieren la infección a través del contacto directo con animales infectados vivos o muertos o sus entornos contaminados. Se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol. No se deben tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosas o heces de aves silvestres o de corral. Hay que evitar el contacto directo con aves silvestres y de ser posible, solo observarlas desde lejos. Desde 2003 y hasta 2022, se reportaron 868 casos de personas con la infección viral en todo el planeta.

“La salud animal y humana están interconectadas, por lo que la colaboración entre los diversos actores de la interfaz entre los seres humanos y los animales es fundamental para prevenir la transmisión de la gripe aviar a las personas, detectar rápidamente casos en humanos, cuidar a los posibles pacientes, y responder a brotes”, Andrea Vicari, jefa de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS. “Es necesario que los sectores de salud pública y salud animal realicen análisis de riesgo en conjunto para establecer estrategias de mitigación” Manuel Sánchez Vázquez, asesor en epidemiología veterinaria de Panaftosa. Infobae.

Sostenemos que es imprescindible llevar a cabo proyectos de investigación y acciones conjuntas de prevención en medicina veterinaria y humana para hacer frente en forma rápida y eficaz a esta enfermedad emergente de rápida difusión mundial.

*Jorge Osvaldo Gorodner. Médico y doctor en Medicina (UBA). Profesor honorario de Medicina (UBA). Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Miembro de Honor de la Asociación Médica Argentina (AMA). Director de la Carrera del Doctorado en Medicina (Unne). Presidente de la Sociedad Argentina de Enfermedades Emergentes (AMA)