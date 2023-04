La palabra de Romina Pereiro luego de que Jorge Rial dijera por qué se separó

En el cierre de la semana Jorge Rial sorprendió con un descargo que hizo públicamente sobre su separación. Para ser correctos, no dio nombre, pero como su última pareja fue Romina Pereiro, los cañones con las palabras disparadas por el periodista apuntaron a la nutricionistas.

Todo se dio en el medio del programa, cuando Mariana Brey y Diego Brancatelli, sus panelistas, estaban discutiendo en un tono elevado. En un momento, Rial los frenó, pero en el medio, hizo una declaración algo particular luego de pedirles que no siguieran gritando.

“¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! Encima de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan nada más a mí”, fue la parte que más llamó la atención.

Ante esto, PRONTO se comunicó con Romina para saber su pensamiento ante las llamativas frases de su exesposo. Y si bien se mostró sorprendida, porque no estaba al tanto, le restó importancia y no se dio por aludida. “Ni idea lo que me contás… pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación”, dijo la nutricionista.

Romina y Jorge se casaron en 2019 y separaron en marzo de 2022. Ante esto, y por descarte, todo indica que el descargo fue para Silvia D’Auro, de quien se divorció en 2011 en muy malos términos.

Fuente: Pronto