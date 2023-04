Se llevó a cabo la presentación de ATAV 2: todos los detalles de la gala

Comenzó la cuenta regresiva, el próximo lunes 10 de abril estrena en la pantalla del Trece, ATAV 2: la segunda temporada de la ficción nacional producida por Adrián Suar. Después de varios meses de incertidumbre, finalmente este lunes se llevó a cabo la tan anhelada presentación, en una gala que tuvo lugar en el Dot Baires Shopping, y donde todos los protagonistas realizaron su exhibición ante la prensa.

Reconocidos actores de la televisión argentina, posaron por la alfombra azul del lugar y celebraron esta nueva historia de época con atuendos muy elegantes: Andrea Rincón, Federico D' Elía, Juan Gil Navarro, Justina Bustos, Federico Amador, Virginia Lago, Toni Gelabert, Tato Quattordio, Malena Solda, y muchos famosos más se dieron cita para marcar el inicio de la continuación de la exitosa primera parte que cautivó al público en 2019.

A diferencia de la primera, esta segunda temporada transcurre en los años 80', momento en el que regresa la democracia a la Argentina: una Buenos Aires convulsionada por los nuevos aires de cambio que surgieron después de la última dictadura y el regreso de quienes tuvieron que exiliarse.

En conversación exclusiva con PRONTO, varios de los protagonistas contaron cuáles son las sensaciones que tienen de cara a este anhelado estreno: "Estoy muy orgullosa de formar parte de este tremendo proyecto, porque la verdad que estamos mostrando mucho de la historia argentina", contó Andrea Rincón.

"Creo que hay muchos chicos del otro lado que no la conocen y se van a enterar de mucho de lo que sucedió en nuestro país. Y también de volver hacer ficción nacional que tanta falta hace", agregó la actriz que interpretará a la vedette Mónica Villalobos, un papel central en la ficción.

Otra de las actrices protagonistas de la historia, es Justina Bustos. La actriz que interpreta a la nieta de La Polaca, el personaje que encarnó la China Suárez en la primera temporada, confesó: "Tuve contacto con la China, me ayudó, me relajó y me dijo que lo disfrute. Mi personaje tiene mucho carácter como el de la polaca, pero no coinciden en la manera de ser. Cada una es muy particular y auténtica".

Al igual que la primera parte, esta nueva historia cuenta con un actor español invitado, Toni Gelabert quién tendrá una función clave en la novela: "Tengo las expectativas muy altas. Todo el mundo me habló de ATAV 1, que le fue muy bien. Y si tiene el 50 por ciento del éxito que tuvo la primera temporada yo me quedo muy satisfecho y muy feliz", dijo.

El joven dará vida al nieto de Bruno Salvat (Albert Baró) y Lucía Morel (Delfina Chaves): "Para mi llegar a Argentina fue un poco chocante, un país nuevo, otra cultura. Pero me sentí muy arropado todo el tiempo, por mis amigos, por el elenco. Ellos hicieron que esta experiencia sea inolvidable."

Su personaje se enamora de Segundo Machado, el papel interpretado por Tato Quattordio: "Nosotros felices desde el primer momento. La historia de amor que representamos con Toni es un grito a la libertad de una sociedad que tuvo que luchar mucho y que pasó por situaciones muy difíciles para que hoy podamos decir y hacer lo que queremos".

Otra de las reconocidas actrices que se mostró emocionada con este estreno fue Malena Solda: "Es un placer poder estar en un formato que yo crecí haciendo. Estoy muy contenta. Mi personaje es una productora de Teatro de Revista, y soy un poco la que trata de poner orden en medio del caos, cosa que es muy difícil".

La ficción contará con muchos escenarios, donde a lo largo de los capítulos se atravesarán diferentes historias de traiciones, desilusiones, odios, pasiones y venganza. Los personajes deberán luchar por el amor, la búsqueda de la verdad, la dignidad, sus derechos y la Justicia.

En exclusiva con el medio, también habló Belén Chavanne, la actriz que interpreta a Luján, una médica radióloga que sufre abuso por parte de su pareja: "A mi me marcó mucho hacer el personaje de Luján y si bien creo que estamos contando una historia de época donde ves, tanto la lucha por los derechos de los homosexuales o a una mujer encerrada con su mujer abusivo y violento, creo que son cosas que aún siguen vigentes. Hay muchas historias que siguen siendo muy actuales y bueno, para mi es muy importante poder contar una historia así con todo el respeto y el tratamiento que se merece".

Además, Santi Talledo. El actor durante las grabaciones de la tira, inició un romance con Toni Gelabert y en la actualidad, formaron pareja. Pero en la ficción, el joven encarna el papel de Marcos Soria: "Se tocan temas muy fuertes, pero están muy bien abordados. Lo diferente a la primera temporada es que hay muchas personas como nuestros viejos, que han vivido esa época. Entonces siento que hay muchas cosas con las cuales la gente se va a identificar, y me parece que eso es lo interesante que tiene esta parte. Para mí fue placer interpretar esa época, ver y actuar la primera marcha del orgullo en la argentina fue muy emocionante".

Fuente: Pronto