Confirman que la gripe aviar llegó a Corrientes en un ave migratoria

La gripe Aviar llegó a Corrientes con un ave migratoria, confirmaron fuentes oficiales. Mientras Senasa y autoridades del Ministerio de Salud Pública de Corrientes avanzan en un despliegue sanitario con tres equipos de rastrillajes para delimitar el brote, mencionan tomar recaudos pero no entrar en pánico.

La directora de Epidemiología de Corrientes, Angelina Bobadilla, explicó que el caso de gripe aviar registrado en el departamento de San Cosme llegó a Corrientes con un ave migratoria. “Se diagnosticó un caso de gripe aviar, en aves de corral en el departamento de San Cosme. Nos contactamos con Senasa y salud animal del Ministerio de Producción. Es lo que estamos haciendo de ayer a hoy, y hasta ahora está todo perfecto”, indicó a Momarandú.

“Las personas están en un buen estado, en general y Senasa está desplegando tareas para un buen control de las aves”, destacó.

Según mencionó, a partir del caso, “se intensifica todo lo que es prevención”. Sobre el origen de la enfermedad, explicó: “Las aves están migrando por el cambio de clima, de la temporada, en otoño, y están migrando para el hemisferio norte. Eso es lo que está pasando. Algún ave de las migratorias pasó por este lugar a alimentarse, a tomar agua, y allí infestó a las aves”, precisó Bobadilla.

Por su parte, el coordinador regional de Sanidad Animal de Senasa, Javier Alarcón, explicó la importancia de tomar recaudos e informarse a partir de fuentes oficiales. “Lo que tenemos que tener en claro que es un caso de alta patogenicidad. Fue a la altura de la ruta 43 Provincial, al kilómetro 15. Lo que se llevó adelante son accione sanitarias del brote del lugar”, indicó a Radio Nacional. Además, destacó la buena voluntad de la productora local que colaboró con el caso.

“Se están realizando los rastrillajes y nexos epidemiológicos para saber cómo llegó a ese lugar la enfermedad. Se está trabajando con tres equipos y le pedimos colaboración a los vecinos que puedan sumar datos”, explicó. El espacio delimitado es de un radio de tres kilómetros y luego se extenderá a uno de diez kilómetros del foco.

“También se está trabajando mucho en la información a la población. Tenemos que saber que es una enfermedad introducida por un virus. Está normalmente en la naturaleza y de esta manera se va trabajando”, indicó. Por eso, mencionó que es importante que si la población reconoce en las aves un comportamiento que no es habitual, debe ponerse en contacto con los veterinarios y veterinarias locales.

“Los síntomas que pueden presentar son falta de apetito, no ponen huevos, las plumas empiezan a caer o están erizadas, su postura no es la misma y decaen, se alejan del grupo, tienen mucosidad -como un resfrío. El ave se aísla y queda sola, y eso no es habitual”, describió el profesional. En ese sentido, destacó que lo más importante es dar aviso a Senasa y no tocar al animal e intentar cuidarlo.

“Hay mucha desinformación y hay que cuidarse. La influenza aviar no se transmite por la carne de pollo, tampoco por los huevos de las góndolas de los supermercados. La gente puede consumir tranquilamente porque hay controles estrictos por todos lados”, destacó. Por último, Alarcón recomendó llamar a las autoridades ante cualquier duda o consulta o revisar los canales oficiales de la entidad nacional.

Para comunicarse y obtener información al respecto los canales oficiales en Corrientes Capital son el teléfono 3794-300-28 o 421-197. También se pueden hacer consultas al mail corrientes@senasa.gob.ar o dirigirse a las oficinas ubicadas en la avenida 3 de Abril 998.