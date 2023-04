Calvano: “Con la CC ARI trabajaremos para que ECO sea el espacio de los jóvenes”

Más Info

López: “La inflación es agobiante”

La ministra de Educación, Práxedes López, dijo que “la Provincia no recibe compensaciones o refinanciaciones por parte del Gobierno nacional si la inflación reduce su capacidad de pago y contrataciones”.

“El reclamo salarial del sector docente será atendido por el gobernador Gustavo Valdés”, y apuntó contra el gobierno nacional por “no controlar mejor la escalada de precios en el mercado interno”, aseguró en declaraciones a la prensa.

“Tenemos un planteo netamente salarial. Decíamos que ellos comenzaron un paro cuando todavía no se terminó de cobrar. A partir de ello, nos queríamos contactar por ese tema. Lo salarial se había discutido. Es un trabajo al que el gobernador está atento y lo verá”, agregó.

“Esto es parte de la inflación que nos castiga día a día, no somos ajenos a eso, no somos ajenos a que la situación es agobiante, pero desde el gobierno nacional hay que cambiar porque nosotros no podemos hacer nada contra esa inflación”, argumentó.

Respecto a las obras del ámbito educativo mencionó: “Hay obras en las que permanentemente tenemos que hacer reasignación de partidas, obras que no se pueden empezar por el impacto mayor que hay a la misma. Algunas no se pueden terminar porque tenemos dos o tres redeterminaciones y de eso no se hace cargo la nación”, agregó. “La nueva directiva (del gobierno nacional) es que solo se hacen cargo de la obra original, así que si nosotros no la terminamos en tiempo y forma, de esas redeterminaciones se debe hacer cargo la provincia”, aseveró.