Analizan incorporar la Inteligencia Artificial en las escuelas de Corrientes

El docente, Nahuel Hoffman, dialogo en el programa "Mucho Humo" de El Litoral Radio sobre la revolución de la inteligencia artificial y los cursos de formación para docentes.

Este profesor forma parte del equipo de la Subsecretaría de Contenidos Audiovisuales de la Provincia y está a cargo del Centro de Innovación y Robótica de Riachuelo donde actualmente se realizan varios proyectos de programación con niños.

A diferencia de internet que apareció de forma gradual, "la inteligencia artificial y el chat GPT apareció de un día para otro y tuvo acceso para todas las personas de diferentes estratos sociales y de todas las edades", destacó el docente.

Por ello,"es una gran revolución que hay que respetar y sacar provecho en todos los ámbitos de la vida, sobre todo aprender a convivir con ella y ser responsable con su uso", aseguró.

En cuanto a su trabajo destinado a los niños y niñas en contexto rurales, Hoffman dijo que el proyecto tuvo una gran convocatoria.

"Dimos prioridad a las niñas, porque hay cuestiones culturales que dicen que las mujeres no están interesadas en las ciencias duras y considero que no les llama la atención porque no le enseñan desde chicas", señaló.

Según Hoffman, lo que buscan transmitir desde el Centro de Innovación es la responsabilidad, la empatía, el trabajo en equipo y el cuidado del clima. "La columna vertebral de la institución es que sirva para aportar a la sociedad", expresó.

En relación a esto, el Ministerio de Educación de la Provincia puso en marcha un nuevo ciclo de cursos de formación docente referidos a la implementación de recursos tecnológicos educativos en las aulas para la transformación de estos espacios de aprendizaje en escenarios de innovación pedagógica.

"Como educador estoy convencido que hay que hacer un cambio sustancial en la educación", enfatizó Hoffman. Por ello, para el docente es importante que los docentes "se tomen una hora para implementar en las aulas estos saberes".