Valdés: “Logramos un superávit de 16.000 millones de pesos en 2022”

El gobernador Gustavo Valdés destacó la situación financiera de la Provincia, informó que el superávit del 2022 fue de 16 mil millones de pesos y aclaró que se ahorró la plata “para no sufrir con esta inflación”. Apuntó contra Nación y denunció que no compensan “la caja de jubilación, por eso pagamos con la plata del Tesoro Provincial a nuestros jubilados”.

De cara a las urnas y durante un acto de ECO+Vamos Corrientes, junto al intendente Juan Carlos Álvarez, Valdés se dirigió a militantes y simpatizantes de la alianza que asistieron al Club Progreso de Monte Caseros. Allí no dudó en destacar el estado financiero de la provincia. “En lo que va del año subimos los sueldos el 60 por ciento, porque ahorramos plata para no sufrir con esta inflación”, señaló, detallando que “el año pasado tuvimos un superávit de 16 mil millones de pesos” y denunciando que Nación no compensa la caja de jubilación, “por eso pagamos con la plata del Tesoro Provincial a nuestros jubilados”.

En materia de seguridad dijo que “la única manera de combatir la inseguridad es con desarrollo humano, con trabajo digno, mientras tanto tenemos una contención, pero decimos que trabajen los Poderes Judicial y Legislativo, porque una sociedad organizada es la que vence a la delincuencia”, afirmó, aclarando que quiere “tener una policía bien equipada y adecuada para la defensa de la ciudadanía, necesitamos tener justicia y seguridad, pero desarmados, todos con la ley”.

Luego, el gobernador se refirió a las acciones que promueve el sector privado con el fin de generar empleo de calidad, mientras que en materia de infraestructura para el desarrollo, se refirió al acceso de Monte Caseros, que “lo hicimos con las regalías de Salto Grande”, y afirmó que lo que se necesita es “un gobierno nacional que diga que va a venir a ayudarnos. Monte Caseros necesita otro acceso, y lo vamos a hacer juntos, con Juan Carlos y cada uno de los legisladores. Fuimos a hablar con el presidente del Uruguay y el gobernador de Entre Ríos, porque necesitamos hacer el puente con Bella Unión”, acotó.

“Tenemos que lograr que todos estén en este proyecto, juntos. Tengamos convicción y fortaleza, porque es posible construir algo diferente. Este espacio viene a construir una alternativa, en estas elecciones estamos apoyando a Juan Carlos Álvarez y Nino Paniagua, porque nadie va construir el futuro si no lo hacemos juntos”, indicó. Valdés aseguró que ECO+Vamos Corrientes representa el “movimiento de la gente, las ganas de participar, nosotros decidimos que tenemos que tener paridad en las cámaras de diputados, senadores y concejos deliberantes. Siempre, cuando se incorporan mujeres a la política es para mejor y mejoramos la sociedad”.

Pidió estar atentos porque “la política, los valores y la decencia no se transmiten por la tecnología 2.0, sentémonos a hablar con los jóvenes. La democracia es un valor que tenemos que cuidar entre todos”, pidió.

Valdés sostuvo así que, “si nosotros no la contamos, no la cuenta nadie, nosotros nos ganamos nuestra libertad como provincia y ahora estamos haciendo una revolución en la educación para que nunca perdamos la esencia del ser correntino”, cerró.