Silvina Luna contó que su hermano se ofreció como donante: “Quiero ir paso a paso”

Silvina Luna volvió a hablar de su padecimiento y contó detalles de cómo sigue su recuperación, mientras espera por un trasplante. “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas y quiero ir paso a paso”, explicó la rosarina.

En una reciente entrevista con la periodista Catalina Dlugi, la actriz y modelo se refirió a las secuelas que dejó en su cuerpo la intervención a la que se expuso con el médico Aníbal Lotocki. “Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana. Para entrar en la lista de espera para un trasplante de riñón, antes tengo que vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso... Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”.

Y explicó que aprendió a mirar todo desde otro lugar: “Lo que vivo y lo que comparto con gente que está en la misma es que hay que vivirlo día a día. ¿Cómo me levanté hoy? ¿Estoy dolorida? Hay que aprender a escuchar al cuerpo. ¿Necesito quedarme descansando? Ok, me quedo. Otro día me levanto sin dolores y lo aprovecho al máximo, visito amigos, hago todo lo que me hace bien”, reveló.

Luego, contó detalles de sus problemas familiares: “Lo que pasaba con mis padres es un poco generacional. Creo que ellos se amaban mucho, y hasta el día en que partieron creo que estuvieron conectados, con algo no resuelto... Ellos se pusieron de novios cuando eran muy chicos, a los 15 años. A los 22 se casaron y a los 23 me tuvieron a mí. Eran niños, realmente, jugando a la familia”, relató la actriz este sábado.

En 2008, sus padres murieron con muy poca diferencia de tiempo. “Se fue primero mi papá, y a los 5 meses, mi mamá. Es creer o reventar, pero parece que el destino estaba marcado de esa manera”, le contó Luna a Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Hay que escucharse y ver desde dónde vas a encarar el duelo, porque es un proceso por el que tarde o temprano vas a tener que atravesar, puede ser ni bien mueren o años más tarde, porque hay que cerrar el círculo de alguna manera”, agregó.

Luna también recordó que durante su adolescencia fue víctima de bullying y que la situación empeoró cuando hizo sus primeras apariciones en la televisión rosarina. “Fue una época muy difícil. Me corrían entre varias chicas, me encerraban en el baño... Para cualquier niño o adolescente que sufra bullying es terrible, porque te sentís desprotegido; en la escuela ‘nadie sabe nada’, a tus papás por ahí no les querés contar para no preocuparlos... Hoy sé que se los debería haber dicho, porque me podrían haber ayudado”, señaló.

