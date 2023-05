Larreta se reunió con la CGT

Se conoció ayer que el precandidato presidencial de la oposición y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió con la cúpula de la CGT, que impulsa la elección de un peronista para retener el gobierno en el Frente de Todos.

Durante la charla, y más allá de rechazar la idea de reforma laboral, el precandidato de Juntos transmitió a los sindicalistas la necesidad de avanzar en iniciativas para reconvertir planes sociales en empleo genuino e insistió en el planteo de que cualquier asistencia social del Estado debe estar condicionada a una contraprestación laboral por parte del beneficiario.

“Un reducido grupo de gremialistas de la mesa chica de la central mantuvo días atrás un encuentro reservado con el jefe de Gobierno de la Ciudad”, coincidieron en informar ayer Clarin e Infobae.

“Nos garantizó que no está pensando en ninguna reforma laboral”, dijo a Clarin uno de los sindicalistas que participó del encuentro con Rodríguez Larreta. Y otro dirigente amplió en el mismo sentido: "Aseguró que no plantea ninguna reforma, que hay algunos puntos conversables (de la legislación laboral), pero dijo que no tomará ninguna decisión sin consultar a la CGT”, insistió.