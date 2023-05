Ovnis: cientos de reportes nuevos

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Una nueva oficina del Pentágono establecida para el seguimiento de reportes de la presencia de objetos voladores no identificados ha recibido varios cientos de reportes nuevos de apariciones en distintos lugares de nuestro planeta, aunque las autoridades dijeron que no hay una evidencia firme de la presencia de vida extraterrestre, a pesar de las contundentes fotos y filmaciones tomadas. Pero esto no es novedad, siempre están negando los testimonios en contra de todo.

La oficina en cuestión se llama Oficina de Resolución de Anomalías y fue establecida oficialmente en julio de año pasado. Es responsable no solo de rastrear objetos no identificados en el cielo, sino también bajo el agua y el espacio exterior, o de potencialmente cualquier objeto que pueda pasar de un ámbito a otro, o que pueda ser considerado peligroso para la seguridad nacional. La oficina fue creada luego de muchos años de prestar atención a la presencia de objetos voladores no identificados que pilotos miliares han observado y filmado, aunque muchas veces estos informes han sido ocultados, por temor a ser estigmatizados. En junio de 2021, la oficina del Director de Inteligencia reportó que entre 2004 y 2021 hubo 145 encuentros de este tipo que fueron reportados, 80 de los cuales fueron captados en sensores electrónicos. Desde entonces “hemos tenido muchos más reportes” dijo el director y cuando se le pidió que fuera más específico respecto al número de avistajes, solo agregó que “varios cientos”. Se anticipa que para fines de este año se presente un informe que tenga cifras específicas recibidas hasta el momento.

La oficina fue creada no solo para examinar el interrogando no solo de si hay vida extraterrestre sino también por el riesgo a la seguridad que representan tanto objetos voladores no identificados por parte de aeronaves militares o desde instalaciones de las fuerzas armadas. Agrega el informe que “hasta ahora no hemos visto nada, estamos en una etapa temprana, no estamos en condiciones de afirmar que lo que hemos visto es cierto o que sea de un origen extraterrestre. El subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, afirmó que “cualquier sistema no autorizado en nuestro espacio aéreo lo consideramos como una amenaza para la seguridad nacional y se actuará en consecuencia, con los protocolos previstos por las fuerzas armadas de disuasión.” Se dijo también que la oficina está trabajando para mejorar la capacidad de identificar objetos desconocidos, por ejemplo, recalibrando los sensores para mejorar la definición de las figuras tomadas por los sensores, a fin de que no queden dudas de lo que se está informando. Se podría determinar si son drones, aviones o algún tipo de objeto volador desconocido.

Más allá de los objetos voladores no identificados, hay mucha tecnología nueva que podría ser considerada un ovni, como los bombarderos y cazas furtivos que pueden volar a gran altura y ser confundidos con ovnis. Estados Unidos y las otras grandes potencias tienen muchos aviones de combate que se están desarrollando y cuya existencia es celosamente guardada por las fuerzas armadas. En este sentido, las grandes potencias, especialmente las nucleares, actúan junto con el Pentágono, para determinar que son esos extraños objetos voladores, que escapan a la tecnología terrestre conocida. Además, ahora existen distintos medios tecnológicos como ser celulares, teléfonos, filmadoras de alta tecnología, que no dejan lugar a dudas de que el objeto filmado es realmente algo desconocido y que efectivamente está allí, no es una ilusión.

Antes se podía decir que eran objetos que se confundían, una ilusión óptica de los testigos, etc. Pero con la llegada de la nueva tecnología se terminó esta discusión. Antes era la palabra del testigo, no tenía un respaldo tecnológico como lo tienen ahora. Cualquiera que tenga una filmadora, un celular o un teléfono de mediana calidad puede filmar o tomar fotos que están respaldando su testimonio. Antes era palabra contra palabra, ahora esto cambió y los testimonios adquieren una valor realmente contundente, por los hechos presentados.

En todo el mundo estos testimonios adquieren un valor más que importante, teniendo en cuenta que los datos que captan los celulares pueden ser estudiados a fondo, desde el punto de visto técnico y determinar, si fuera necesario, si puede ser un fraude. Esto casi no ocurre porque la mayoría de los celulares estudiados, no presentan ningún tipo de anomalía. Quizás alguna vez las grandes potencias se decidan a decir la verdad, ya que siempre nos están mintiendo, escondiendo la verdad, vaya a saber por qué motivo.

Los testimonios en todo el planeta han ido aumentando a un ritmo sorprendente, no solo avistaje comunes, sino también descenso, huellas que quedan en el terreno e incluso contactos visuales que no admiten ninguna duda. Los investigadores y científicos relacionados con la temática Ovni coinciden en afirmar que de a poco las autoridades de las grandes potencia van a ir desclasificando los casos más conocidos de todo el mundo, para que el público vaya haciéndose a la idea de aceptar la existencia de vida extraterrestre y que desde hace mucho tiempo están en contacto con nosotros, a pesar de la cerrada negativa de las grandes potencias. Quizás alguna vez sepamos la verdad. Ojalá sea pronto.