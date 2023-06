De Pedro reconoció que habrá Primarias en el frente oficialista

n A 23 días de que venza el plazo para la presentación de listas de precandidatos, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, consideró que “lo más probable” es que el Frente de Todos no lleve un postulante único a las elecciones presidenciales y que defina sus candidaturas en las Paso, tal como reclama un sector del oficialismo.

También se refirió a su posible candidatura presidencial y reconoció que está “caminando un poquito más desde que Cristina (Kirchner) dijo que se necesitaban dirigentes nuevos”.

“Estoy caminando un poquito más desde que Cristina dijo que se necesitaban dirigentes nuevos. Desde que Cristina habló de un programa, yo estoy trabajando en un programa en base a lo que hice con los gobernadores. Estoy trabajando, estoy caminando como siempre y voy a estar a disposición”, enfatizó De Pedro en diálogo con Radio 10.

“Dentro de nuestra fuerza hay una discusión: algunos quieren tratar de consensuar candidatos y otros no. Me parece que por las características de la ley de las Paso, si hay un sector que quiere participar de las Paso y no quiere participar del consenso, lo más probable es que esa discusión termine resolviéndose en unas Paso”, sostuvo, pese a la negativa de Sergio Massa a las Primarias.