El misterioso Triángulo de Alaska

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Cuando hablamos de geografía ligada a la desaparición de personas, siempre se nombra al célebre Triángulo de las Bermudas, sin embargo no es el único lugar donde ocurren desapariciones y hechos que se pueden considerar como paranormales. En el estado ubicado más al norte del extenso territorio de los Estados Unidos, existe una historia similar que abarca al conocido como Triángulo de Alaska. Esta área conecta a los tres puntos de las ciudades de Juneau, Barrow y Anchorage. Durante décadas el triángulo ha sido investigado, pero no con la misma magnitud que el de las Bermudas, lo mismo ocurrió con los dichos sobre el lugar, que está ligado con las numerosas desapariciones misteriosas.

En 1947 se perdió un avión que volaba entre Buenos Aires y Santiago y nunca se supo más de él por más de 50 años. En 1998 dos alpinistas hallaron los restos mientras escalaban el volcán Tupungato. Así se concluyó que la aeronave se había estrellado contra un glaciar casi vertical y una avalancha la enterró en minutos. Lo mismo podría haber sucedido en la mencionada zona de Alaska. Varios relevamientos realizados desde 1988 demostraron que en el Triángulo de Alaska desaparecieron más de 16.000 personas. La información equivale a la presentación anual de cuatro informes de ciudadanos desaparecidos por cada mil habitantes de Alaska.

A pesar de que el Triángulo no es uno de los focos más conocidos en cuanto a la investigación paranormal, por extrañas desapariciones de personas, en 1972, la región recibió una importante atención debido a la desaparición de Thomas Hale Boggs, un conocido político estadounidense. Según se cree, su avión se habría perdido en algún punto entre Anchorage y Juneau. En ese momento, la operación de rescate decidió extenderse por 39 días y simplemente lo hicieron por tratarse de una personalidad muy importante de la política. Pero nunca se supo nada de esta persona ni de su equipo. En la movida por rescatar a Hale Boggs y su equipo participaron 40 aeronaves militares y 50 aviones civiles, que cubrieron un área de más de 8 millones de hectáreas, pero a pesar de los esfuerzos y las técnicas de investigación modernas, no se logró nada, nunca se pudieron encontrar escombros, restos humanos ni ningún tipo de huella que indicara que allí se estrelló el avión. Años antes del suceso comentado, también desapareció en esa zona un avión militar con 44 pasajeros y en 1990, desapareció también en esa zona un avión chico, con su piloto y cuatro pasajeros. Nunca se supo qué pudo haber pasado.

¿Qué sucede allí?

Varias son las hipótesis sobre lo que ocurre en ese lugar y una de ellas apunta al clima extremo que existe en esta parte del mundo, pero no cuenta con un gran porcentaje a su favor debido a que quedarían inconclusos algunos ítems a tratar, de las fatalidades ocurridas. Una posible razón para la desaparición de los aviones es que el terreno los destruye por completo o que allí realmente habita algo que los hace desaparecer sin dejar prueba alguna. Pero también se especula con cuestiones militares. Por las diversas teorías aún sin respuesta certera de lo que allí sucede, James Fox, periodista e investigador del fenómeno Ovni, comenzó una nueva aventura para obtener respuestas y partió de la existencia de una base alienígena subterránea en esa zona, que se encontraría en el interior del monte Ice. A lo largo de Alaska ha habido más avistamientos de Ovnis que en cualquier otro lugar de Estados Unidos, por eso no se descarta como hipótesis de las desapariciones ocurridas en el Triángulo de Alaska la presencia de Ovnis. En ese concepto, los avistajes más increíbles, incluso descensos de naves y la observación de humanoides fueron reportados en esta gélida zona de Alaska. Si bien de esto no se habla mucho, los hechos sucedieron y actualmente se siguen produciendo, no con la asiduidad ni publicidad que se les da a este tipo de fenómenos en el Triángulo de las Bermudas.

Uno de los reportes de avistamientos Ovni más conocido e importante en lo que respecta a desapariciones en esta zona conocida como el Triángulo de Alaska, ocurrió en 1986. La tripulación de una aerolínea japonesa presenció como dos gigantescos Ovnis provocaban al avión de pasajeros, evolucionando muy cerca, se detenían y luego desaparecían a gran velocidad, para reaparecer al otro extremo del avión. En aquel momento los pilotos afirmaron que podían sentir incluso en sus caras el calor que emitían las extrañas naves que los circunvalaban. Por otra parte, en 1950, un avión Douglas C 54 con 45 pasajeros, desapareció del cielo de Alaska y las versiones de los pobladores cuentan que los Ovnis tuvieron algo que ver en esto, pues misteriosas luces fueron observadas esa noche. Un suceso más reciente en una zona desolada, describe a un escuadrón de Ovnis que iluminaban el cielo, haciendo extrañas maniobras a gran velocidad, en el año 2000. En Alaska dieron aviso de más de mil avistamientos en los últimos 20 años, muchos de los cuales fueron espectaculares por la forma en que se dieron y por los numerosos testigos que pudieron observar los extraños aparatos. Incluso hubo un caso de senderistas y montañistas que pudieron ver de cerca la evolución y descenso de una extraña nave luminosa, que se posó en la ladera de una montaña. Y como si esto fuera poco, pudieron ver asombrados como un grupo de humanoides descendía de la nave y daba un corto paseo en torno a la misma. Luego de esto los tripulantes volvieron a ingresar a la nave, que se perdió a gran velocidad en la negrura del cielo.

Un caso sorprendente fue el siguiente: un grupo de escaladores que estaba de campamento en una montaña, vio pasar un gran Ovni un poco por debajo de ellos, se detuvo y al parecer descendió. Decidieron ir a ver qué era eso, y se encontraron con una escena espeluznante. No solo vieron las marcas en el suelo y los árboles, sino también cadáveres de muchos animales. Alces, osos, caribúes y otros animales que no son nativos de Alaska, aparecieron muertos y también una orca de casi cinco metros, todos en el medio del bosque. La costa se encuentra a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho y lo más inquietante fue que todos los animales habían sido mutilados, con las características que ocurren en todo el mundo. ¿Cómo llegaron allí? ¿Acaso los trajo el ovni y los desechó luego de mutilarlos? Es muy posible. Todo es un misterio.