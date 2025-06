Luego de dos semanas, regresa el Oficial de la Liga Correntina

Después de un par de suspensiones por las inclemencias climáticas, este fin de se semana se cerrará la primera fase del torneo Oficial de Primera División A y B de la Liga Correntina de Fútbol.

El pasado viernes 13 se jugaron los últimos encuentros del certamen, luego, por el mal estado de los campos de juego debido a las lluvias registradas en la capital correntina, no se pudo completar la fecha 15 en el círculo superior y la 13 en al ascenso.

Las suspensiones permitieron que se cumplan los dos meses de suspensión que pesaba sobre la cancha de Mburucuyá, por los incidentes en el partido contra Ferroviario, y el equipo del interior volverá a jugar como local en su estadio.

Este viernes habrá dos cotejos en cancha de Boca Unidos. Por la Primera B, se medirán Juventud Naciente y Peñarol, mientras que por la Primera A lo harán Cambá Cuá e Invico, el único equipo que no pudo ganar en la presente temporada.

La fecha seguirá el sábado, se cerrará el ascenso, y para el domingo quedará el partido entre Ferroviario y Mandiyú.

Una vez que concluya la primera fase del Oficial, los equipos serán divididos en dos grupos: A (ubicaciones pares) y B (ubicaciones impares). En cada zona jugarán todos contra todos a una rueda pero se mantendrá la tabla general.

En la A de definirá al campeón y a los representantes capitalinos al próximo Regional. Además de dos ascenso y los dos equipos que disputarán la Promoción. En la B se determinarán los dos ascensos y los clubes que jugarán la Promoción.

Programación

El programa de partidos de la fecha 15 de la Primera A y la 13 de la Primera B es el siguiente:

Viernes 27

Cancha de Boca Unidos: 14.00 hs. Juventud Naciente vs. Peñarol (1º B) y 16.00 hs. Cambá Cuá vs. Invico (1º A).

Sábado 28

Cancha de Sportivo: 14.00 hs. Barrio Quilmes vs. San Jorge (1º B) y 16.00 hs. Sacachispas vs. Sportivo (1º A).

Cancha de Lipton: 14.00 hs. Lipton vs. Libertad (1º A) y 16.00 Independiente vs. Boca Unidos (1º A).

Cancha de Huracán: 14.00 hs. Doctor Montaña vs. Yaguareté (1º B) y 16.00 Huracán vs. Tallers (1º A).

Cancha de Mburucuyá: 15.00 hs. Mburucuyá vs. Soberanía (1º A).

Domingo 22

Cancha de Ferroviario: 16.00 hs. Ferroviario vs. Mandiyú (1º A).