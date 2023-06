Guillermo Francella recordó su cruce con Érica Rivas

tuvo su regreso triunfal en forma de obra de teatro y contó con el regreso de todos los actores involucrados, menos. La ausencia de la interprete de la querida "María Elena" no estuvo ajena a la controversia, ahora fuequien volvió a referirse al tema.

Todo comenzó cuando en los inicios de la pandemia de covid, la actriz se negó a ser parte de la obra aduciendo que, a su entender, el guion no se ajustaba a los nuevos cánones sobre la igualdad de géneros, algo que el resto del elenco no compartió.

Si bien se ha negado sistemáticamente a adentrarse sobre este tema, Guillermo Francella accedió en Caja Negra (Filo News) a responder si tomaba la ausencia de Rivas como una suerte de espina que le quedó clavada al elenco, pese al éxito del regreso.

“Fue una elección, no se pudo más, se le habló de mil maneras”, dijo Guillermo, en referencia a los intentos por convencerla de participar, y luego recordó lo bien que le fue a la obra pese a las objeciones de Rivas.

“Y vos veías lo que era el público y justo ella me ha preguntado ‘¿de qué nos vamos a reír de un programa que tiene 18 años?’ Y de eso”, agregó Guillermo, y resaltó: “Hicimos 93 Gran Rex, 200 mil personas”.

“Ella sostenía que quería que hubiera otro Casados con hijos con autoras mujeres que entienden el universo que está pasando. Y le digo ‘No es lo que Telefe quiere, ni Viacom, ni Yankelevich. La gente que ve Casados con hijos quiere Casados con hijos, no podemos darle otra cosa’”, resaltó.

Asimismo, Francella recordó que le recalcó a Rivas que “si su personaje era feminista en 2005, ahora iba a ser más feminista, y el de Pepe más machista, para chocar”.

“Yo le aclaré ‘no te comas un pan amargo y no me lo hagas comer a mí y a los chicos’. Pero estaba demasiado tomada con este tema y dijimos ‘bueno entonces no se puede’", aclaró.

“No fue una espina, fue una fiesta maravillosa que ella no iba a disfrutar porque fue el Casados con hijos de hace 18 años”, cerró Guillermo Francella.

Fuente: ámbito