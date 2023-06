More Rial se mostró muy angustiada en las redes tras reconocer que estuvo llorando

Fiel usuaria a las redes sociales, More Rial decidió subir varios videos en los que abrió su corazón, volcó sus sentimientos, y dio detalles del mal momento anímico que atraviesa y que la angustió al punto tal de llorar.

Así lo confesó la propia hija de Jorge Rial, quien respondió las consultas que le llegaron a su Instagram: “¿Estabas llorando? Porque se te nota en los ojos”, le preguntaron. A lo que More se confesó: “La verdad es que estoy pasando unos momentos complicados. El amor, a veces, hace un poco mal, así que sí. Pero estoy bien. Siempre esto bien, yo siempre estoy bien”.

“Chicos, ¿por qué tanto dolor en mi mirada? Yo les voy a contar una cosa. Dicen que hay medicamentos y pastillas para todo, vas a un psiquiatra y te medican, pero no hay nada que te cure el dolor del amor. Y es algo feo sufrir por amor. Pero, nada más que eso. Después, está todo bien. Vas, te tomás un champagne, y te olvídate de esto”, agregó la mamá de Fracesco (fruto de su relación con su ex, Facundo Ambrosioni) en otro posteo.

Por último, Morena enumeró las cosas que la lastiman: “Yo no tengo miedo a nada. Lo que me duele son las desilusiones que te causan ciertas personas, o dar y que te paguen mal, o estar y que después se borren. Yo soy una persona buena, no soy una persona mala; por eso sufro. Pero vamos a estar bien”.

