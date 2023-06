La madre de un niño de 7 años denunció a la directora de una escuela por bullying

La mamá de un niño de 7 años presentó una denuncia en la comisaría 19° por un caso de bullying en un establecimiento capitalino. El nene que asiste a la “Nueva Escuela” ubicada por Avenida Independencia 3305, habría manifestado a su familia que desde principios de marzo un compañero de clase lo golpeaba. Según señaló la madre a El Litoral, ante la inacción de las autoridades decidieron cambiarlo de establecimiento educativo.

El niño que cursaba segundo grado en la primaria “Nueva Escuela”, habría sufrido bullying por parte de un compañero que se incorporó a principios de este año. Por lo que según manifiesta su madre, desde que entró el nene comenzó a presentar contusiones luego de las jornadas escolares.

Cecilia, la madre del niño señaló a El Litoral que: “Mi hijo ya me había avisado hace tiempo, la directora le preguntó a los compañeritos, dudando si era cierto que a mi hijo lo empujaron o si se cayó solo, y los mismos niños le dijeron la verdad. La escuela hasta hoy no se comunicó con nosotros”.

Luego del primer golpe, Cecilia recurrió al establecimiento, y le dijeron que el niño que le había golpeado “era agresivo” y que “se le iba a pasar”. Según mencionó, planteó la solución de brindar asistencia psicológica y desde la institución dijeron que no podían hacerlo. Finalmente, luego de tres meses, y de la denuncia realizada asistió un profesional para hablar con los niños y tutores.

“Jamás pensé que a mi hijo le iba a pasar esto, él tiene miedo y es triste ver los golpes. Qué pasaba si mi hijo no se despertaba más, la directora vio los golpes y no hizo nada. queremos que no haya más Brandon, pedimos que los golpes paren”, señaló Cecilia a El Litoral.

Después de tantos intentos para que la institución tome medidas, la madre decidió denunciar a la directora por negligencia y cambiar de institución a su hijo porque teme que vuelva a suceder lo mismo.