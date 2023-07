Las 10 mejores frases de Cavani en su presentación en Boca

Edinson Cavani es nuevo jugador de Boca. El goleador uruguayo, símbolo de su selección y con extensa trayectoria en grandes clubes de Europa, tuvo su gran presentación como refuerzo del Xeneize.

A continuación, las mejores frases en su conferencia de prensa.

Las mejores frases de Cavani en su presentación en Boca

La relación de Cavani con Riquelme

"Las charlas ya se habían hecho por amistad. Tenemos una linda relación. Hablamos de varias cosas. Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Uno toma decisiones. Llegado el momento, se tomó la decisión de venir para acá".

"Las palabras de Román siempre fueron las mismas. Pasa el tiempo, las palabras son las mismas, demuestra la confianza que tienen en vos. Eso te motiva y te empuja a decidirte de una vez".

La revelación de Cavani sobre su charla con Bianchi

"Tuvimos un encuentro en Parque de los Príncipes y se me dio por preguntarle qué era el mundo Boca. Me dio una respuesta muy diplomática, me explicó que son cosas diferentes, su pasado con Vélez, acá... Me dijo que era una experiencia increíble. Fue más que nada esa la charla".

Por qué decidió jugar en Boca ahora

"Había muchas cosas que reunían el deseo de poder volver, tenía ganas de estar cerca de casa y creo que no hay país tan parecido al mío como Argentina ni club como Boca para hacer mis últimos pasos de la carrera".

"Significa una responsabilidad muy grande, como siempre he tenido en mi carrera. Estoy en los últimos años de mi carrera y es una responsabilidad muy grande esta camiseta. Me da una motivación para seguir en el fútbol. Vivo de las emociones, de los desafíos y la adrenalina que uno siente al salir a la cancha".

La chance de jugar ante Nacional en la Libertadores

"Tendría que reunirme con el cuerpo técnico y demás y se tomará la mejor decisión para lo que viene. Estas son las primeras horas en Buenos Aires y en esta casa. De a poco, empezaré a conversar y juntarme con toda la gente del club para tomar las mejores decisiones".

"Estoy acá para estar a disposición del entrenador. Si hay que jugar, se jugará y se tomará los riesgos que tendremos que tomar".

La comparación de Boca con Napoli

"Me tocó vivir una situación parecida cuando llegué a Nápoles. Pensaba dentro de mí, ¿pero si no me vieron? Eso te demuestra lo que es la pasión que tiene la gente de este club. Voy a prepararme para darlo todo, dar el 100 por ciento y recorrer un largo camino con esta camiseta. Ojalá pueda darle muchas alegrías a la gente".

Cómo reaccionó la familia de Cavani

"En Valencia venía hablando con mis hijos. Abrieron los ojos cuando les dije de la chance de Boca. Sabían perfectamente lo que representa Boca. Veníamos viajando, cantando alguna canción, presintiendo lo que pueden encontrarse acá. Que estén acá, que vean lo que es el club, la dimensión. Que lo puedan vivir eso va a ser imborrable".

Cavani y su "filosofía de vida"

"Las ganas van a ser siempre las mismas. No tengo 25 años. Tengo 36, muchos kilómetros recorridos. De lo que estoy seguro es que voy a entrenar al 100 por ciento cada día para poder estar preparado para salir a la cancha como si fuera hincha de toda la vida. Eso lo hice en todos lados. Es mi filosofía de vida".

El mensaje a los hinchas de Boca

"Agradecerles, primero que nada. No veo la hora de encontrarme con ellos, saludarlos. Ojalá podamos recorrer un camino largo y vivir experiencias lindas".

El día que visitó el museo de Boca pero no pudo pisar la cancha

"Cuando tenía 12 ó 13 años, vinimos en un viaje desde Uruguay, se armó un equipo para venir a competir. Una de las visitas era al museo de Boca. Estábamos todos felices. Dentro de lo que era la visita, estaba la posibilidad de salir a la cancha. Estábamos con una ilusión terrible. Y antes de salir nos comunicaron que no se podía pisar, que se podía ver desde la grada. Se te pasan mil cosas por la cabeza. Nunca me imaginaba lo que me iba a pasar en mi carrera. Tener la posibilidad de estar acá y salir al reconocimiento va a ser increíble".

