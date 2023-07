Los viajes astrales

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

El desdoblamiento o viaje astral es la capacidad de separar el alma o espíritu del cuerpo físico. Cuando dormimos, todos, sin darnos cuenta, nos separamos del cuerpo físico y nuestra alma se mueve en el medio astral, donde puede ir al lugar que quiera en forma espiritual, entrar en contacto con seres recientemente fallecidos que quedan en el bajo astral, donde también se mueven energías y entidades negativas, con las que hay que tener cuidado. Mientras dormimos nuestra alma se separa del cuerpo, quedando unida a este por medio del famoso cordón de plata, que se corta definitivamente cuando uno muere. Según los especialistas, la experiencia fuera del cuerpo sucede de forma natural todas las noches al dormir, pero la mayoría tiene miedo y decide volver al cuerpo de forma rápida y así evitar esta experiencia. Depende de cada uno el seguir.

El viaje o proyección astral es, según se indica en la seudociencia, una experiencia en la que el cuerpo astral, que es uno de los siete que posee el ser humano, según lo dice la teosofía, el alma se separa del cuerpo físico, sin que esté muerto, y el alma tiene la posibilidad de viajar por el universo. La creadora de la doctrina teosófica, madame Blavatsky, indicó que cuando se realiza un viaje astral, el cuerpo, denominado como alma en algunas teorías, permanece conectado al cuerpo físico mediante un fino e inacabable hilo plateado que funciona como una especie de cordón umbilical cósmico, el cordón de plata de los tibetanos. En síntesis, el conocido viaje astral es una experiencia extracorporal y la mayoría de las personas señala que se siente como estar flotando en el aire, pero fuera del cuerpo. Al ser así, es posible que la persona logre verse como un tercero, es decir desde afuera. A esta característica de ver a su propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, se lo conoce como autoscopia. Esta sensación lleva diversos nombres como proyección astral, viaje astral, desdoblamiento astral o proyección de la conciencia cuando se trata de un tipo de experiencia subjetiva. Muchas personas señalaron haber experimentado el fenómeno de la separación o desdoblamiento.

Experiencias fuera del cuerpo

Esta experiencia extracorpórea es ampliamente mencionada en algunas religiones en las que el misticismo y desdoblamiento de mente y cuerpo es una de las bases en que se fundamentan. La experiencia fuera del cuerpo, según indican algunos estudiosos del tema y científicos, se trata a menudo de experiencias cercanas a la muerte. En algunos casos el fenómeno parece ocurrir de manera espontánea, en otros se asocia con un trauma físico o mental, circunstancias de peligro que crean estrés intenso, deshidratación, estados de coma, momentos previos a morir, estados de ensoñación, sueño profundo, cansancio, privación sensorial, sobrecarga sensorial, uso de drogas psicodélicas y enterógenas. Se han desarrollado muchas técnicas orientadas a inducir la experiencia de forma deliberada, como la visualización, estados de meditación y relajación. Mientras se duerme el espíritu puede salir incluso a otras galaxias o planetas, pero para lograr esto se necesita dominar ciertas técnicas de relajación. Juan Ignacio, de 36 años, logró llegar a un punto muy importante del desdoblamiento. “La primera vez que lográs un desdoblamiento –sostuvo– te das cuenta de que tenés un cuerpo muy ligero, liviano, más que el aire, ya que flota fácilmente, que está alojado dentro de tu cuerpo físico y con él puedes oír, ver, desplazarte de acuerdo con tus deseos, independientemente del cuerpo físico. Se puede hacer, es increíble”.

La mayoría de aquellas personas que han realizado exitosamente la experiencia coinciden en que las mejores técnicas para provocar el desdoblamiento son las que se basan únicamente en la relajación del cuerpo y el dominio del espíritu, ya que no están utilizando ningún tipo de producto que modifique el estado. Dicha relajación se obtiene fácilmente a través de la escucha de ciertas grabaciones especiales que inducen al estado alfa y luego beta, al nivel de los ritmos cerebrales.

Un testimonio contundente

El viaje astral o desdoblamiento, en muchas ocasiones, se puede dar no por búsqueda propia de la persona sino por experiencias que viva. Ese fue el caso de Mariela Pérez, quien contó su experiencia cercana a la muerte y el desdoblamiento que sufrió a pocos segundos de morir. Hace 26 años Mariela viajaba en tren rumbo a su casa y mientras el vehículo se acercaba a la parada en que se iba a bajar, se acercó a la puerta que estaba abierta y en ese momento pasaron corriendo tres chicos que la empujaron sin querer y cayó a las vías golpeándose y recibiendo una grave lesión que le produjo una rotura de cráneo. La herida fue desde la parte frontal hasta la trasera, de manera inmediata fue trasladada al hospital para ser asistida, ya que a pesar del grave golpe, continuaba con leves signos vitales. Los médicos le propusieron a la familia donar los órganos, pero se negaron. Fue intervenida y tras muchas horas de operación, Mariela despertó y al ver al médico que la atendió, le preguntó porque le había roto la remera que tanto le gustaba. Desconcertado, el especialista no comprendía como ella sabía eso y con tantos detalles que le había mencionado. “Fue en ese momento –contó– que yo me dí cuenta que estaba en la sala de operaciones, en el quirófano, y veía como operaban mi cuerpo y escuchaba lo que decían los médicos y cóomo mi mamá sufría al no saber si yo iba a despertar porque seguía afuera esperando”.

Este es solo uno de los miles de casos ocurridos en todo el mundo, con los testimonios de las personas que pasaron por esa ECM (experiencia cercana a la muerte) y que luego contaron su increíble experiencia que las marcó para el resto de su vida. El desdoblamiento astral es una constante en este tipo de casos, que no deja dudas sobre lo que ocurrió. Sobre todo para las personas que lo vivieron en carne propia y no dudan en que ocurrió el desdoblamiento astral.