El correntino Devecchi le dio la victoria a Sarmiento frente a Boca en Junín

Boca Juniors perdió por 1 a 0 ante Sarmiento, en la previa a la revancha con Racing por Copa Libertadores de América, en un encuentro jugado ayer a la tarde en el estadio Eva Perón de la localidad bonaerense de Junín, válido por la segunda jornada de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

El gol del Verde lo anotó el defensor Gabriel Díaz a los 23 minutos del primer tiempo, mientras que a los 42 de la segunda etapa el arquero José Devecchi le contuvo un penal al delantero de Boca Darío Benedetto.

El triunfo dejó al equipo conducido por el entrenador Pablo Lavallén en la cima de su zona con seis puntos (en la primera fecha venció 2 a 0 a Tigre), al igual que Newell's Old Boys, en tanto que la derrota mantiene a Boca con tres unidades (venció 3 a 1 a Platense en el debut) en la séptima posición.

El desarrollo del partido fue parejo desde el principio con un Sarmiento que no se dejó pasar por encima, se plantó en el mediocampo con firmeza y orden, mientras que Boca, con un equipo alternativo y con mayoría de suplentes, no tuvo respuestas futbolísticas y no fue claro con la pelota.

El equipo dirigido por el técnico Jorge Almirón tuvo la mente puesta en la revancha del próximo miércoles ante Racing y eso se reflejó en varios tramos de la primera etapa.

El gol del conjunto local a los 23 minutos comenzó con una jugada personal de Alan Marinelli en la mitad de cancha en la que se sacó de encima a Lucas Blondel y Bruno Valdez con un toque, después encaró hacia el arco, achicó bien afuera del área Javier García, pero el rebote le quedó a Gabriel Díaz, quien definió desde más de 30 metros y de emboquillada para poner en ventaja a su equipo.

El tanto a favor le dio a Sarmiento mayor tranquilidad para manejar la pelota cada vez que la tuvo en su poder y de defender con mayor enjundia.

La más clara del Xeneize la tuvo recién a los 43 minutos con un remate de afuera del área de Exequiel “Changuito” Zeballos, la figura de su equipo, que obligó a José Devecchi a exigirse para mantener su valla en cero.

En el comienzo de la segunda etapa, el equipo de Almirón salió con mayor convencimiento para buscar el arco rival e intentar lograr rápidamente el empate, mientras que Sarmiento se mantuvo ordenado y con la intención de jugarle de igual a igual.

Sin embargo, con el correr de los minutos, el Xeneize fue el equipo que propuso las condiciones de juego, tomó el control de la pelota y se paró en campo rival, ante un Sarmiento que se dedicó a esperar y a defender los tres puntos cada vez que Boca se sumó al ataque, sin poder salir de contraataque.

A pesar de la tenencia de la pelota, al visitante le costó generar jugadas claras de gol y de a poco se fue apagando, y además tuvo un penal a favor sobre el final del encuentro que el arquero Devecchi le detuvo a Benedetto para que Sarmiento se pudiera quedar con tres puntos fundamentales para mantenerse en la máxima categoría. En la tercera y próxima jornada Boca Juniors recibirá a Tigre en la Bombonera, mientras que Sarmiento visitará a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello.