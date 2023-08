Tailandia: el país de las sonrisas que vuelve a nacer

Los propios tailandeses, preguntados al azar, no dudan en responder qué es lo distintivo de su país: “El contraste”. Es lo primero que asalta tras el aterrizaje en Bangkok: esa combinación entre los flamantes rascacielos del barrio de Silom, donde se concentran los hoteles de lujo y el meollo financiero, con el trasiego, el ruido, el frenesí de los tuk-tuk y los puestos de comida a pie de calle, que tienen su esplendor máximo en la calle Yaowarat, arteria de su antiquísima Chinatown. O con esa ceremoniosidad en sus templos budistas, como el Wat Pho o el Wat Phra, en el centro histórico de Phra Nakhon, donde relucen sus milenarias tradiciones entre los fieles asiáticos y los occidentales curiosos. En esta megalópolis tan nutrida, futuro y pasado respiran al unísono. Y su aliento es de vértigo.

Ya solo la capital parece inabarcable para el viajero novato. Pero tras los años de cierre pandémico, Tailandia vuelve a fortalecer el pulso del turismo, una de sus principales bazas económicas, y es posible saborearla en una semana, cual jugoso aperitivo, sin sufrir el exceso de aforo. Renace este gigante, en puja por volver a proclamarse como uno de los destinos mundiales más frecuentados, y el primerizo, que cierto renacer sentirá también, puede emprender la marcha por Bangkok, con parada posterior en el Parque Histórico de Ayutthaya, la antigua capital durante 400 años del, antes, reino de Siam.

Aunque, hay que reconocerlo, el bautismo en Bangkok siempre es abrumador. Más si la impresión inicial se toma desde la verticalidad de la State Tower, la segunda en altura con sus 68 plantas y sus 247 metros, en un guiño inaugural sobre esta ciudad de los ángeles (traducción de Krung Thep, el término real con el que los tailandeses la nombran). Desde la llamativa cúpula dorada puede contemplarse el serpenteo del río Chao Phraya sobre la inmensa urbe, que, según la hora y su palpable humedad ambiental, deja una panorámica celestial, una noche refulgente y futurista o un torrente cegador de agua (aunque breve), si es época de tormentas. Unas vistas que se antojan irreales, eléctricas, dignas de plató cinematográfico.

El edificio alberga el exclusivo hotel Lebua, al que no le faltan méritos para el turista de lujo, pese a que sea de rigor vestir entre elegante y casual en este cinco estrellas. Enumeremos: su imponente skybar, donde, como curiosidad, se rodaron escenas de la hilarante Resacón 2: ahora en Tailandia (2011); su barra de champán al aire libre, cuyas burbujas presumen de ser las más elevadas del globo; sus cuatro restaurantes, dos de ellos estrellas Michelin -Mezzaluna, del maestro Ryuki Kawaski, y Chef's Table, de Vincent Thierry-, que sirven platos exquisitos y sorprendentes de gastronomías asiática, europea y la fusión de ambas; su piscina al aire libre; sus amplias suites coronadas por balcones privados... Para quien no se lo pueda permitir, una buena noticia: no se requiere el alojamiento para acceder a su azotea única.

Un paseo acuático

Pero no es el único lugar desde el que asomarse a Bangkok: el templo de Wat Arum, con sus terrazas a 77 metros y su prang de 82 m., ofrece vistas deslumbrantes sobre las orillas del Chao Phraya que, además, se adentran en ese ajetreo y gentíos más cotidianos y vibrantes. Aunque la delicada y pálida porcelana china que decora el conjunto arquitectónico despierta la duda de hacia dónde mirar... Pese a que la visita a los monumentos históricos puede resultar típica, es irrenunciable para descubrir a fondo las raíces de la cultura tailandesa.

Se puede explorar también el Gran Palacio Real, con el Wat Phra (el Templo del Buda Esmeralda) albergado en el complejo, y el Wat Pho, que esconde el afamado e impresionante Buda reclinado, con sus dorados 46 metros de largo.

Un día alcanza para este trío esencial, pues no distan entre ellos. De hecho, hay barcos que permiten eltrayecto fluvial, con paradas en cada uno (por apenas 5- 25 baths, céntimos de euros, según se trate de las líneas locales o del Tourist Boat), para así completar otro paseo: el acuático. Con instantáneas singulares para el pasajero novel, como las singulares casas elevadas en pilastras, sus embarcaciones afiladas y los muelles de madera.

El antiguo reino de Siam

Aunque ese itinerario flotante también se puede degustar con otro paisaje monumental: el del Parque Histórico de Ayutthaya. A 85 km. de Bangkok (en tren, transfer o excursión) y rodeado por tres ríos, esta península Patrimonio de la Humanidad por la Unesco fue la antigua capital de Tailandia en los tiempos de Siam, entre 1350-1767, antes de que los vecinos birmanos la arrasaran. Pero aún se conservan las ruinas del antiguo reino, testigos de la prosperidad y de la rica tradición tailandesa, como el templo de estilo khmer Wat Chai Wattanaram; el Wihan Phra Mongkhon Bophit, presidido por otro Buda gigante, pero sentado, o el Wat Mahathat, con la icónica cabeza de un Buda de piedra aflorando entre las raíces de una higuera y donde se advierte al turista que el selfie sólo se permite a la altura de la efigie, en señal de respeto a la religión imperante.

Ya de vuelta a Bangkok, no se debe abandonar la ciudad sin perderse en dos laberintos: el Pak Khlong Talat y el barrio chino, fundado en 1782. El primero es un espectáculo de colores y aromas, pues se trata del mercado de las flores, adyacente al de verduras y frutas, donde sus vendedores confeccionan las phuang malai, las típicas guirnaldas de flores, entre caléndulas, rosas, orquídeas y guindillas ojo de pájaro, indispensable en los fogones thai.

El segundo es otro escenario prodigioso de olores y prisas con sus puestos de comida callejera: dumplings, marisco, cocos, pato, brochetas, curry, woks... y hasta gusanos o escorpiones fritos entre sus módicos manjares. Sin olvidar el Raan Jay Fai, un local familiar con estrella Michelin para orgullo del streetfood y con capítulo propio en Netflix.

Con un ambiente y lugares tan variopintos, no habrá una primera vez viajera como la de Tailandia; el deseo de regresar está asegurado.