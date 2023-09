Calvi aseguró que Regatas es un equipo en construcción

El tonreo Interligas 2023 sirvió para conocer al nuevo Regatas Corrientes. El equipo que conduce técnicamente Fernando Calvi ganó dos partidos y perdió uno, resultados que no le alcanzaron para avanzar a la final del certamen internacional.

“Creo que nos falta tiempo de trabajo, es normal para este momento de la preparación, somos un equipo en construcción y eso lleva tiempo”, afirmó Calvi en rueda de prensa en el estadio José Jorge Contte después de la derrota contra Riachuelo de La Rioja.

“No pongo como excusas el tema tiempo. En los dos primeros partidos, más allá de no jugar bien, impusimos un rigor físico y defensivo, que es lo que quiero”, agregó el entrenador.

Durante el certamen del fin de semana, Regatas le ganó a Caxías do Sul (73 a 68) y Pato Basquete (66 a 64), mientras que perdió contra Riachuelo (73 a 54).

Calvi calificó a su equipos como “más defensivo que ofensivo”. Los números de los primeros partidos así lo reflejan y además, estuvo ausente por lesión Selem Safar, una de las principales cartas de gol de Regatas.

“No quiero hablar sobre los que no están. Tenemos jugadores para hacer nuestro trabajo. No quiero poner excusas, los que no están, no están, y tenemos plantel para llevar adelante los partidos”.

Sobre el partido contra Riachuelo, sostuvo que “nos encontramos con un equipo que nos dominó en el primer cuarto y allí el partido se desarmó.

Por eso este partido no lo tengo mucho en cuenta, lo hablaremos puertas adentro, pero no hay excusas. Perdimos, Riachuelo jugó mejor y hay que felicitarlos”.

Ahora, Regatas Corrientes encarará la recta final de su preparación para recibir el 6 de octubre a Argentino de Junín en el inicio de la Liga.

“Los chicos van a tener un par de día de descanso. Hicieron un esfuerzo muy grande, algunos terminaron con golpes y dolores, pero todo dentro de lo normal por jugar tres noches seguidas. Tenemos que recuperarlos para volver a entrenar y llegar bien a la Liga donde queremos ser protagonistas”.

La final

Olímpico de La Banda será anfitrión en la final del torneo Interligas de básquetbol, que nuclea a representantes argentinos y brasileños y que se jugará el lunes 25 del corriente.

La definición del certamen se llevará a cabo en el estadio Vicente Rosales del club santiagueño, en horario a definir.

Olímpico, equipo dirigido por el DT Leonardo Gutiérrez, se adjudicó en forma invicta (3-0) el grupo A clasificatorio disputado en San Pablo, luego de derrotar en la tarde del domingo pasado a Platense por 77-68

Por su lado, Caxías do Sul, el otro finalista que representa a Brasil, se ubicó primero en la zona B, que tuvo como sede al estadio José Jorge Contte de la ciudad de Corrientes.