Valdés entregó recursos a emprendedores correntinos

En el marco del Programa Provincial "Emprendedores somos Todos", el gobernador Gustavo Valdés entregó este martes en el Club Social de la localidad correntina San Roque, bienes del capital a 22 emprendedores de la localidad.

En el acto, Valdés remarcó que "el emprendimiento tiene que ver con las ganas del progreso", y por eso ahí va a estar siempre el Estado apoyándolos, sobre todo en momentos difíciles como el que se vive en el país.

"Los que emprenden una actividad parecen que están invisibles a los ojos del Estado, pero nosotros creemos que el Estado los tiene que acompañar, porque el emprendimiento tiene que ver con las ganas de progreso”, dijo y en ese sentido resaltó la importancia que “el Estado provincial esté presente con ustedes, con un aporte mínimo, con una cocina, con una heladera o con un sillón lavacabezas".

En referencia a esto último, Valdés aseguró que "este aporte les va a permitir a ustedes seguir emprendiendo, pero no bajen los brazos, estos son tiempos difíciles, de inflación alta, donde vemos como prolifera la pobreza, muchas veces queremos dejar de lado la actividad que hacemos y que no hay salida, pero no bajen los brazos" culminó.

Por su parte, el intendente de San Roque, Raúl Hadad, recordó que en tiempos de pandemia muchas familias se volcaron al emprendedurismo para seguir adelante y dijo que “ahora van a contar con sus herramientas para que puedan seguir generando y desarrollando el bienestar en cada una de sus familias”.